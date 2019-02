Napoli | Insigne saluta Hamsik | Grazie di tutto amico mio

Napoli - Insigne saluta Hamsik : la lettera commovente all’ex compagno : “Caro Marek, da quando ho avuto la fortuna di indossare la maglia della squadra della mia citta’, sei sempre stato presente come Amico, compagno e Capitano”, è stato fortissimo il legame che ha sempre unito Lorenzo Insigne e Marek Hamsik, lo slovacco ha deciso di trasferirsi in Cina ma il futuro sarà sempre al Napoli: “Napoli accoglie tutti a braccia aperte ma tu sei riuscito a creare fin da subito un legame ...

Napoli - il commovente saluto di Insigne ad Hamsik : “sei un esempio - noi saremo sempre la tua famiglia” : Il nuovo capitano azzurro ha voluto salutare il centrocampista slovacco, passato ufficialmente ai cinesi del Dalian Marek Hamsik ha salutato il Napoli, trasferendosi ufficialmente al Dalian dopo dodici anni trascorsi in maglia azzurra. La fascia di capitano, da tanto tempo al braccio dello slovacco, è passata adesso su quello di Lorenzo Insigne, che ha voluto consegnare un messaggio social al suo ormai ex compagno. Tramite il proprio ...

VIDEO Zurigo-Napoli 1-3 - gol e highlights in 2 minuti. Show di Insigne : Il Napoli espugna il campo di Zurigo per 1-3 ed ipoteca il passaggio agli ottavi di finale di Europa League: la squadra di Ancelotti chiude la prima frazione sullo 0-2 grazie ai gol di Insigne e Callejon, nella ripresa arriva il tris di Zielinski, prima che Kololli metta a segno il punto della bandiera per gli elvetici. GOL E highlights Zurigo-Napoli 1-3 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Il Napoli passeggia in Svizzera con Insigne - Callejon e Zielinski : Quasi una vacanza per il Napoli di Carlo Ancelotti. I campani passeggiano nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Il Napoli

Europa League - Zurigo-Napoli 1-3 : Insigne - Callejon e Zielinski in gol : Non è stata una vacanza, perché in Svizzera a febbraio ha senso sciare sulle montagne. Ma diciamo che per il Napoli è stata una gita ristoratrice. Un modo per scrollarsi di dosso blocchi mentali , da ...

Europa League 2019 - Zurigo-Napoli 1-3 : Insigne - Callejon e Zielinski ipotecano il passaggio del turno in una gran serata svizzera : Vince, convince e fa ben sperare il Napoli nella trasferta di Zurigo di Europa League: nella gara d’andata degli ottavi di finale la formazione di Carlo Ancelotti prevale per 1-3 con reti di Insigne (complice una papera non da poco del portiere di casa Brecher), Callejon e Zielinski. Di Kololli, su calcio di rigore, la rete della bandiera dello Zurigo, che poi rischia di accorciare ancora con la traversa di Gryeziu. L’unica vera ...

Live Zurigo-Napoli 0-2 Insigne-Callejon - primo tempo ok : Per Carlo Ancelotti è la prima volta in carriera. A Zurigo debutta in Europa League, una manifestazione che punta decisamente a vincere. È un trofeo cui il Napoli ritiene di poter...

Zurigo Napoli 0-2 primo tempo : gol di Insigne e Callejon : Non c’è partita Per il suo debutto in Europa League, Carlo Ancelotti si affida alla formazione titolare del Napoli. Quella che oggi può essere definita la formazione titolare. Centrocampo con Allan, Fabian, Zielinski e Callejon. In avanti Insigne e Milik (Mertens in tribuna per problemi fisici). In difesa, sui laterali, scelti Ghoulam e Malcuit. La partita diventa subito facile. È l’11esimo. Il portiere Brecher sbaglia un facile stop ...

Risultati Europa League diretta live : gol Insigne - Napoli in vantaggio! : Risultati Europa League – Dopo le gare delle 18.55 che hanno visto il successo dell’Inter in trasferta e la sconfitta della Lazio contro il Siviglia, continua il programma valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, adesso in campo il Napoli contro lo Zurigo. La competizione è diventata fondamentale per la squadra di Carlo Ancelotti che punta ad alzare un trofeo in stagione, prima del match qualche ora ...

Live Zurigo-Napoli 0-1 Insigne la sblocca d'astuzia : Per Carlo Ancelotti è la prima volta in carriera. A Zurigo debutta in Europa League, una manifestazione che punta decisamente a vincere. È un trofeo cui il Napoli ritiene di poter...

Zurigo-Napoli formazioni ufficiali : Milik dal 1' - c’è Insigne : ZURIGO NAPOLI formazioni ufficiali- Formazione tipo per il Napoli di Ancelotti in vista del match di questa sera contro lo Zurigo. Carlo Ancelotti si affiderà ai suoi titolarissimi per cercare di avere subito la meglio sui rispettivi avversari e ipotecare il passaggio del turno. Confermato il solito 4-4-2- In porta Meret dal 1′. Fascia destra […] L'articolo Zurigo-Napoli formazioni ufficiali: Milik dal 1′, c’è Insigne ...

Zurigo-Napoli - probabili formazioni : Milik dal 1' - c’è Insigne : ZURIGO NAPOLI probabili formazioni- Formazione tipo per il Napoli di Ancelotti in vista del match di questa sera contro lo Zurigo. Carlo Ancelotti si affiderà ai suoi titolarissimi per cercare di avere subito la meglio sui rispettivi avversari e ipotecare il passaggio del turno. Confermato il solito 4-4-2- In porta novità Ospina dal 1′. Fascia […] L'articolo Zurigo-Napoli, probabili formazioni: Milik dal 1′, c’è Insigne ...

Zurigo Napoli - Insigne : 'Non vogliamo più soltanto partecipare - ma vincere' : Lorenzo Insigne ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, prima di tenere la conferenza stampa con Carlo Ancelotti: "La cosa importante in questo momento è vincere la partita di domani e ridare ...

Napoli - Insigne : 'La fascia è un onore. Prima o poi vinceremo'. Ancelotti : 'Siamo già competivi' : 'Anche se manca la musichetta e l'attenzione generale del mondo calcistico, questa è sempre un'importante competizione europea. Non c'è pericolo di calo di attenzione. In settimana ci siamo allenati ...