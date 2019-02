Marte | rover Opportunity e' morto | missione ufficialmente conclusa

Spazio - la Nasa conferma la morte del rover Opportunity su Marte : Houston, 13 feb., askanews, - Doveva vivere solo per 90 giorni e percorrere all'incirca un Km su Marte, invece il rover Opportunity della Nasa si è dimostrato uno straordinario esempio di resilienza ...

Il rover Opportunity non ce l’ha fatta. Da Marte nessun segnale : (Foto: Nasa/Jpl-Caltech/Cornell) Opportunity non ce l’ha fatta. Ad annunciarlo è stata proprio la Nasa, che ha dichiarato ufficialmente finita una delle missioni di maggior successo dell’agenzia spaziale americana. Una triste decisione che arriva dopo innumerevoli tentativi da parte degli scienziati della Nasa di provare a comunicare con il rover, che da ben 15 anni si trovava su Marte con l’obbiettivo di individuare tracce ...

Marte - addio ad Opportunity : la storia e i successi del rover che ha segnato l’esplorazione spaziale del nostro tempo : Una delle più grandi storie dell’esplorazione del nostro tempo è ufficialmente finita. La NASA ha dichiarato “morto” su Marte il rover Opportunity, oltre 8 mesi dopo che il robot ad energia solare era piombato nel silenzio durante una violenta tempesta di sabbia sul Pianeta Rosso e un giorno dopo che le ultime chiamate per “risvegliarlo” non hanno ricevuto risposta. “Il nostro amato Opportunity è rimasto in silenzio. Con un senso di profondo ...

ExoMars - vita su Marte? Il rover Rosalind Franklin pronto a svelare il mistero : Si chiamerà Rosalind Franklin, dal nome della grande scienziata che ha scoperto la doppia elica del Dna, il rover di ExoMars destinato a cercare tracce di vita su Marte. Lo ha annunciato oggi l’agenzia spaziale europea, che ha selezionato il nome tra oltre 36mila proposte inviate dai cittadini di tutti gli stati membri dell’Esa, rispondendo a un concorso lanciato a luglio dall’agenzia spaziale inglese. “È una scelta che rende onore a Rosalind ...

Marte - l’inaspettata scoperta del rover Curiosity sulle rocce del cratere Gale : Ancora sorprese dal rover Curiosity: le rocce marziane del cratere Gale sono insolitamente porose e non compatte come si pensava finora. Lo indicano i dati dei sensori di bordo, analoghi a quelli degli smartphone, e utilizzati dal rover della Nasa per orientarsi e spostarsi sul suolo di Marte. La scoperta, pubblicata su Science, si deve al gruppo della Johns Hopkins University di Baltimora guidato da Kevin Lewis. I ricercatori hanno utilizzato i ...

Il rover Opportunity della NASA festeggia 15 anni su Marte : nessun contatto da giugno 2018 : Il 25 gennaio 2004 il rover Opportunity della NASA inviava il suo primo segnale dalla superficie di Marte. Cugino di Curiosity, Opportunity è partito il 7 luglio 2003 ed è atterrato sul pianeta rosso il 15 anni fa. La durata inizialmente prevista per la missione era di 90 giorni, e l’agenzia spaziale statunitense non sperava che il rover sarebbe sopravvissuto all’inverno marziano: invece ha continuato a funzionare ben oltre il periodo previsto, ...

ExoMars - il modellino del prossimo rover diretto su Marte : Misura metà della stazza del rover originale e, a differenza di questo, diretto su Marte, scorrazza sulla sabbia del Planetary Robotics Laboratory, una struttura dell’Agenzia spaziale europea che simula i terreni impervi del Pianeta rosso direttamente sulla Terra. Il suo nome è ExoTeR, da ExoMars Testing rover, e il suo scopo è proprio simulare le condizioni in cui si troverà il rover originale, quello che salperà nel 2020 nel corso della ...

Spazio : il rover europeo che esplorerà Marte passa l’esame di guida : Tutto pronto per la volta di Marte: il rover destinato a muoversi sul Pianeta Rosso ha superato l’esame di guida. Il progetto fa parte della missione ExoMars 2020, dell’agenzia spaziale Europea (Esa) e di quella russa (Roscosmos). Il test è avvenuto nel centro per le ricerche tecnologiche dell’Esa (Estec), nei Paesi Bassi, su una riproduzione di rocce e sabbia del suolo marziano delle dimensioni di 9 metri per 9 chiamata Mars ...