Juve-Frosinone | Allegri | “contro l’Atletico con l’obiettivo di fare gol” | battuta anche

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Successo per lantus nella gara di campionato contro il, al termine della partita ecco le parole di Massimilianoai microfoni di Sky Sport: "la squadra è in crescita fisicamente, all'inizio abbiamo fatto fatica dopo la sosta, siamo arrivati in un momento importante della stagione. Chiellini? Rugani non era in condizione di giocare, meglio farlo giocare subito dall'inizio. Dybala? Ha fatto un grande gol ed una bella prestazione, aveva bisogno di questa rete, adesso ci prepariamo per la gara contro l'Atletico, servegol. Lantus ha bisogno di un giocare in grado di giocare tra le linee, Dybala è molto bravo in questo, lo limita un pò in fase realizzativa ma non dal punto di vista della prestazione. Deve sciogliere ancora gli ultimi dubbi in vista di mercoledì. Icardi? E' un centravanti che fa gol".