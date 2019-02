Il guru del marketing contro i social | «Non servono ai brand | riscopriamo l' attenzione»

Chad Michael Murray in Riverdale 3 come guru della Farm pronto a “guarire anime devastate” : Il risvolto della medaglia c'è sempre e il pubblico attende di scoprire quale sia ma il fatto è che Chad Michael Murray in Riverdale 3 assumerà un ruolo di rilievo e questo renderà felici non solo i fan della serie The CW ma anche tutti coloro che lo hanno amato in One Tree Hill. In realtà il suo aspetto non ha niente di tetro e pauroso ma, a quanto pare, toccherà al nostro angelo biondo prestare il volto al leader della sette di cui i fan di ...

Le follie anti Tav del guru del ministro : "Senza la benzina chi ci paga la pensione?" : Il ministro Toninelli ha affidato la famosa analisi costi-benefici della Tav al professor Marco Ponti, architetto e professore universitario in pensione. Piccolo dettaglio: Ponti non è solo convinto ...

Tennis - Australian Open : Pliskova deluxe - che show su Muguruza : MELBOURNE - Karolina Pliskova non si ferma più. La netta vittoria su Garbine Muguruza la proietta d'autorità ai quarti dell'Australian Open 2019, lo Slam in cui ha vinto più match. La corsa verso la ...

Tennis - follia all'Australian Open : Garbine Muguruza e Johanna Konta ancora in campo alle 3 del mattino : E' un Tennis un po' pazzo, quello dei tempi moderni: una stagione infinita (da gennaio a novembre, col solo mese di dicembre senza tornei), tornei in ogni angolo del mondo e giocatori che schizzano qua e là tra fusi orari e superfici diverse come palline di un flipper. Poi ci sono gli orari, con pat

Chi è Marie Kondo - guru del riordino protagonista della serie Netflix : chi dovrebbe guardarla e perché : Marie Kondo è la protagonista della docu-serie di Netflix, disponibile sulla piattaforma dal 1° gennaio. La 34enne giapponese è un'esperta dell'economia domestica molto conosciuta all'estero. Ma chi è Marie Kondo e chi dovrebbe guardare il suo reality? Scrittrice giapponese, Marie è l'ideatrice del cosiddetto metodo KonMari, un sistema studiato per riordinare al meglio gli spazi abitativi con lo scopo di migliorare la qualità della propria ...

Otmar Issing - parla il guru tedesco della moneta unica : "Italia va estromessa dall'euro" : L'uscita dall'euro? È un'ipotesi che potrebbe essere contemplata. A dirlo non sono né Salvini, né Savona né Borghi. Ma un tedesco: Otmar Issing, ex capo economista della Banca centrale europea. Uno dei guru della moneta unica. Intervistato dal giornale Der Tegesspiegel, Issing dice che "se i conflit