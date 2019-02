Ferrari | John Elkann | ' La Ferrari unisce il Paese' Mattia Binotto | ' Orgoglioso'

Ferrari - John Elkann : 'Binotto e Camilleri per dare continuità e stabilità al team' : Ai nostri clienti e ai nostri tifosi in tutto il mondo garantiamo massima determinazione e responsabilità: lo stesso pretendiamo da chi vivrà e racconterà le tappe di questo nostro viaggio ...

F1 – Nessun ribaltone in Ferrari - John Elkann cancella le speculazioni : “ecco tutta la verità su Arrivabene-Binotto” : In una lettera inviata alla Gazzetta dello Sport, il presidente della Ferrari ha fatto chiarezza sull’avvicendamento Arrivabene-Binotto John Elkann non ci sta e, dopo alcuni giorni dall’ufficialità del cambio al vertice della GES tra Arrivabene e Binotto, ha preso la parola per fare chiarezza su alcuni punti per lui poco chiari. In una lettera inviata alla Gazzetta dello Sport, il numero uno della Ferrari ha spiegato ...