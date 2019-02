Ferrari 2019 | la nuova SF90 lascia un po’ delusi E per ora non fa paura

ilfattoquotidiano

: ?? #Vettel, #Leclerc ma non solo ? Manca poco per conoscere la #Ferrari 2019 ?? Seguite la presentazione LIVE ??… - SkySportF1 : ?? #Vettel, #Leclerc ma non solo ? Manca poco per conoscere la #Ferrari 2019 ?? Seguite la presentazione LIVE ??… - SkySportF1 : ?? Novità nei colori della livrea ?? Scopriamo la #Ferrari #SF90 #SkyMotori - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi: ?? Esclusivo @ValeYellow46 #valentinorossi ?? Inter: San Lautaro, mal d'Icardi ??… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Svelata lache affronterà il mondiale di Formula 1. Unache non sorprende e cheun po’. In molti si aspettavano una Rossa rivoluzionaria che potesse rispondere, almeno visivamente, a quanto mostrato nella Mercedes pochi giorni fa.In alcune aeree lasembra addirittura compiere dei passi indietro, abbandonando alcune soluzioni che sulla vettura 2018 erano sembrate innovative ma evidentemente non funzionali.È stato, infatti, eliminato lo specchietto “deviatore” visto lo scorso anno che aveva la funzione di indirizzare nella seconda apertura, sopra la pancia, un flusso d’aria aggiuntivo per il raffreddamento del motore. Di fatto, come lo specchietto, anche questa seconda apertura è stata eliminata. Si è, infatti, preferito tornare a delle bocche d’ingresso, dei radiatori più tradizionali, più ampie e capaci quindi di far affluire una ...