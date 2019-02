ENI batte le stime su tutti i fronti Piovono i buy dopo i conti

'Il governo frENI o va a sbattere' : Il governo non può essere autoreferenziale perché l'economia sta andando male e un governo del cambiamento non può cambiare il paese in peggio. Si confronti con i sindacati, noi siamo pronti a fare ...

Nba : Antetokounmpo batte Doncic - Golden State a fatica su PhoENIx : Lo scontro tra Antetokounmpo e Doncic è vinto dal greco, autore di 29 punti nel successo per 122-107 di Milwaukee su Dallas. I Bucks conservano il miglior record della Nba. Golden State soffre a ...

Come prevENIre il raffreddore : l'igiene batte i rimedi della nonna e la vitamina C : Quando si tratta di prevenire un brutto raffreddore, in particolar modo nelle settimane più fredde dell'anno, ognuno sembra avere la propria personalissima ricetta. C'è chi prepara per sé e per la propria famiglia “quella zuppa alla cipolla della bisnonna che libera le vie respiratorie Come neanche la più potente medicina”, chi fa affidamento a creme e cremine a base di eucalipto e chi inizia a ...

Auto elettriche : una hypercar a batteria anche per KoENIgsegg [GALLERY] : 1/27 Koenigsegg Agera RS ...

Messina - bimbo di 2 anni con grave mENIngite batterica salvato da medici eroi : non era vaccinato nonostante le raccomandazioni : I medici del reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina, diretta dalla prof.ssa Eloisa Gitto, hanno sciolto la prognosi quoad vitam per il bambino di due anni che lo scorso 23 gennaio era stato trasferito dall’Ospedale “Cannizzaro” di Catania con un quadro di grave meningite batterica. Il piccolo, che solo il giorno prima aveva cominciato ad accusare febbre e lieve malessere, era stato ...

Ernia del disco : ecco come prevENIrla e combatterla rapidamente con terapia laser Made in Italy brevettata : Le ernie discali rappresentano un’anomalia della colonna vertebrale molto diffusa e con cui addirittura 4 italiani su 5 saranno costretti a convivere nel corso della propria vita. Da Milly Carlucci a Barbara D’Urso, fino ad arrivare a Gianluigi Buffon e Robbie Williams, sono molteplici i personaggi del mondo dello spettacolo ad aver sofferto di tale patologia. Le ernie discali si manifestano soprattutto nella fascia d’età tra i 35 ed i 45 ...

Fond. Barilla : combattere spreco di cibo per sviluppo sostENIbile : Roma, 29 gen., askanews, - Ogni anno sprechiamo 1,3 miliardi di tonnellate di cibo all'anno, 1/3 della produzione mondiale,. Entro il 2030 saliremo a circa 2,1 miliardi di tonnellate, +61,5% rispetto ...

Promossa a piENI voti la batteria Huawei P10 Lite il 28 gennaio : patch B379 perfetta per adesso : C'è un importante trend che sta prendendo piede in questi giorni per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P10 Lite, in primis per quanto riguarda coloro che hanno deciso di puntare su un modello no brand. A poco meno di una settimana dal rilascio dell'aggiornamento B379, quello contenente la patch di gennaio per intenderci e al quale abbiamo dedicato un articolo apposito sulle nostre pagine, occorre analizzare un argomento delicato come ...

Passalacqua Ragusa batte Broni : domENIca a Lucca : La Passalacqua Ragusa batte il Broni e blinda il terzo posto. domenica prossima le Ragusane giocheranno sul parquet di Lucca.

MENINGITE BATTERICA E AVIARIA : DUE CASI IN SARDEGNA/ Ultime notizie - ricoverati a Lanusei : avviata profilassi : Un caso di MENINGITE BATTERICA e uno di influenza AVIARIA nel giro di poche ore in SARDEGNA: due anziani ricoverati a Lanusei, avviata la profilassi.

Australian Open – Simona Halep batte KENIn al terzo set : Venus Williams supera Cornet : Simona Halep batte Sofia Kenin in tre set, Venus Williams supera Alizè Cornet: le due si affronteranno nei sedicesimi di finale degli Australian Open Vince pur senza convincere Simona Halep, ma una vittoria è sempre una vittoria. La tennista romena, non al meglio fisicamente, di ritorno da un infortunio alla schiena che l’ha tenuta fuori dal circuito per qualche mese, ha superato la numero 37 al mondo Sofia Kenin in 3 set (6-3 / 6-7 / ...