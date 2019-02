È morto l' ex partigiano e ministro Ossicini | inventò il falso morbo K per

E' morto Adriano Ossicini - ex partigiano - parlamentare e ministro : salvò molti ebrei romani dalla deportazione : Nato nel 1920, combattè in prima fila a Porta San Paolo e nei giorni del rastrellamento del Ghetto nascose molti fuggitivi in un reparto dell'ospedale Fatebenefratelli

Se vi hanno detto che il partigiano Silvano Sarti è morto questa notte non gli credete : A te, che sei nato con Berlusconi in tv, voglio raccontare chi sono stati i partigiani. A te, che oggi ti ritrovi Salvini al governo e Renzi all'opposizione, voglio dire che non è sempre andata così, che c'è stato un tempo di ideali e di partigiani. A te, che non hai mai conosciuto Silvano Sarti, voglio raccontare chi era l'uomo che entrò a Firenze con la Brigata Sinigaglia prima degli americani.Continua a leggere

Anpi : morto Silvano Sarti - il partigiano ‘Pillo’. Aveva combattuto per la liberazione di Firenze : Fu renitente alla leva repubblichina, venne catturato dai nazisti, deportato a Cassino e messo ai lavori forzati. Poi riuscì a fuggire e si unì ai combattenti della Resistenza. Per l’Anpi Silvano Sarti, presidente onorario dell’associazione a Firenze, “è stato un instancabile resistente per tutta una vita”. È morto stanotte, nel sonno, a 93 anni. Conosciuto con il nome di battaglia di ‘Pillo’, è stato ...

Lutto in Francia. È morto il partigiano Loinger - eroe della nave Exodus : È scomparso uno degli ultimi eroi della resistenza al nazismo: il partigiano francese Georges Loinger , che contribuì all'impresa dell'Exodus, una nave con migliaia di ebrei scampati alla Shoah ...