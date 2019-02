C.Conti:2019 non facile,crinale stretto

: Tav, Pierluigi Coppola: 'Il saldo sui conti è positivo di almeno 400 milioni' - HuffPostItalia : Tav, Pierluigi Coppola: 'Il saldo sui conti è positivo di almeno 400 milioni' - fattoquotidiano : Roma, la Procura indaga sui conti di Ama e sul bilancio bocciato. Sentita assessora dimissionaria Montanari - ilfoglio_it : L’inutile regalo di quota 100, sfascia i conti e non risolve i problemi. Non abolisce la legge Fornero, è a tempo e… -

"Ile gli anni successivi si presentano non facili per il governo deipubblici", ha detto il presidente della Corte dei,Buscema,all'inaugurazione dell'anno giudiziario. A suo dire il "ripiegamento" dell'economia internazionale rende "più stringenti i margini delle azioni di riequilibrio del disavanzo e del debito". Per Buscema, "gli spazi per garantire un percorso di seppure lenta riduzione del debito appaiono molto contenuti,ponendo il Paese in unparticolarmente".(Di venerdì 15 febbraio 2019)