Alitalia e Tim | torna in forze lo Stato imprenditore E saranno i cittadini a dover

ilfattoquotidiano

: #ilritorno dello #Statopadrone #Alitalia #Tim la scorciatoia di spendere soldi dei cittadini invece di agevolare gl… - Daniele_Manca : #ilritorno dello #Statopadrone #Alitalia #Tim la scorciatoia di spendere soldi dei cittadini invece di agevolare gl… - classcnbc : #Cdp, il capogruppo in Commissione Finanze di @Montecitorio @GiulioCentemero a #ClassCNBC: 'Saluto positivamente il… - IenziIenzi : RT @Daniele_Manca: #ilritorno dello #Statopadrone #Alitalia #Tim la scorciatoia di spendere soldi dei cittadini invece di agevolare gli inv… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Il Tesoro è pronto a fare la sua parte in Tim e. Due partite delicate destinate a segnare il ritorno indellogià in parte tecon il Monte dei Paschi di Siena. Per le due aziende, la soluzione riprende del resto il leit motiv che il governo gialloverde ha sfruttato anche in occasione del salvataggio di Banca Carige: “Se si dovessero mettere soldi pubblici, banca Carige deve diventare di proprietà dello. Ovvero deve essere nazionalizzata”. E “in questo modo non ci sarà nessun regalo ai banchieri”, aveva spiegato il vicepremier Luigi Di Maio via Facebook in occasione della presentazione del decreto di salvataggio dell’istituto genovese.Nel caso di Tim, il governo entrerà in azione via Cassa Depositi e Prestiti, cassaforte dei risparmi postali degli italiani. Il gruppo, controllato dal Tesoro, ha infatti comunicato di essere pronto ad ...