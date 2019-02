Abusi sessuali | aperta inchiesta su nunzio a Parigi

L’imprenditore britannico Philip Green è stato accusato di Abusi sessuali e razzismo verso i suoi dipendenti : Il ricco imprenditore britannico Philip Green – proprietario di alcune delle più famose catene di negozi del Regno unito – è stato accusato di abusi sessuali e razzismo verso i suoi dipendenti. Le accuse sono contenute in un articolo del Telegraph

Il Papa - gli Abusi sessuali e la nostra ipocrisia : Poco interesse hanno suscitato le parole di Papa Francesco che due giorni fa ha ammesso gli abusi sessuali perpetrati anche con violenza dentro la Chiesa ai danni delle suore. E non si tratta di episodi isolati ma di un segno purtroppo riconoscibile nella funzione e nel ruolo di tanti cattivi predicatori. “Preti e vescovi” si sono macchiati di questo orrido reato (oltre che per la Chiesa di un peccato mortale). Problema che viene da lontano e ...

Papa : Abusi sessuali sulle suore ci sono - ci stiamo lavorando : "Ci sono dei casi. stiamo lavorando". Così Papa Francesco, rispondendo ai giornalisti sul volo di ritorno da Abu Dhabi sui casi di stupro subiti da religiose, e in particolare citando un articolo dell'Osservatore che denuncia l'abuso sessuale delle donne consacrate nella Chiesa da parte del clero. Tema su cui qualche mese fa anche l'Unione delle Superiore generali ha fatto una denuncia pubblica. "Papa Benedetto - ha ricordato Bergoglio ...

Ciclismo - Vuelta San Juan 2019 : una cameriera denuncia Iljo Keisse per Abusi sessuali : In Argentina si sta svolgendo la Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe che fa parte del World Tour. In Sudamerica è però scoppiato uno scandalo dopo la disputa della seconda frazione: una cameriera di San Juan ha infatti presentato una denuncia nei confronti di Iljo Keisse per abuso sessuale. L’episodio sarebbe accaduto nei giorni precedenti alla competizione, all’esterno di un bar dove gli atleti della Deceuninck-QuickStep avevano ...

Un cardinale : "Si riconosca rapporto omosessualità - Abusi su minori" : Secondo un alto prelato vaticano ci sarebbero dei rapporti tra l'omosessualità e gli abusi sessuali sui minori che hanno coinvolto diversi chierici in giro per il mondo. L'ex Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Gerhard Ludwig Müller, ha affermato in un'intervista al National Catholic Register, che i dirigenti della Chiesa ...

Era accusato di Abusi sessuali verso una 13enne - la Procura chiede l'archiviazione per un sacerdote : Non solo per lui, anche per la madre e la nonna della presunta vittima. L'ultima parola spetta comunque al gip.

Abusi sessuali su minori per 4 anni : sacerdote arrestato per pedofilia : Il 63enne Thomas Gainley è finito in manette in New Jersey, Stati Uniti, per Abusi sessuali contro minori. Le violenze...

Urbino - Abusi sessuali su pazienti : arrestato cardiologo - vittime anche minorenni : Il medico, 68enne, è accusato di violenza sessuale ed è stato posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Urbino. Pare che il cardiologo, spiegando di dover sentire la pressione sanguigna del braccio, avvicinava sempre la mano delle pazienti ai proprio genitali.Continua a leggere

Urbino - Abusi sessuali su pazienti : arrestato cardiologo - vittime anche minori : Andavano da lui per una visita cardiologica, ma il dottore abusava di loro . Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Urbino hanno eseguito un'ordinanza di applicazione degli arresti ...

Biella - Abusi sessuali su 4 studenti delle scuole medie : nei guai professore di 40 anni : Un insegnante di 40 anni di una scuola media di Biella è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico: le vittime sarebbero 4 dei suoi alunni, sia di sesso maschile che femminile. Le indagini sono partite qualche mese dopo la denuncia dei genitori di uno dei ragazzi.Continua a leggere

Lady Gaga contro R Kelly sugli Abusi sessuali : "Cancello il nostro brano" : Lady Gaga prende le distanze da un momento preciso della sua carriera, ormai nel passato. La popstar ha infatti chiesto scusa, come riporta la Bbc , per aver collaborato nel 2013 con R Kelly - al ...

Lady Gaga prende le distanze da R. Kelly - accusato di Abusi sessuali : "Indifendibile. Non lavoreremo più insieme" : Lady Gaga prende le distanze dal collega R. Kelly. Dopo le accuse di abusi e violenza sessuale che hanno coinvolto il rapper, Lady Gaga si è "pentita" di avere collaborato con lui in occasione delle registrazioni del disco Artpop. I due avevano dato vita ad un duetto sulle note del pezzo Do What You Want.Su Twitter la cantante, reduce dal trionfo ottenuto ai Golden Globes col film A star is born, ha dichiarato di sostenere le vittime di ...

Michael Jackson - nuove accuse di Abusi sessuali su bambini/ Nel documentario Leaving Neverland altri due casi : Michael Jackson, nuove accuse di abusi sessuali su bambini: esposti altri due casi nel documentario 'Leaving Neverland' in uscita

Lady Gaga chiede scusa ai fans per la sua collaborazione con Kelly - il rapper sotto accusa per Abusi sessuali : di Paolo Travisi Lady Gaga fa sentire la sua voce. Non in un nuovo singolo o esibizione live, ma per prendere le distanze dal rapper R. Kelly , accusato di abusi sessuali da diverse donne ed ora al ...