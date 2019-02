SCUOLA La questione meridionale | figlia di centralismo e autonomia

SCUOLA : la decennale questione del riscaldamento in classe : Il riscaldamento non funzionante all’interno degli istituti è una classica (ma non di certo sottovalutabile) problematica caratterizzante la Scuola italiana. Inutile dire che gli ultimi tre giorni di Gennaio (i famigerati giorni della Merla) siano i più terribili dal punto di vista climatico. Cosa fare quindi in quelle classi in cui poveri studenti sono costretti a seguire le lezioni in aule di 10 gradi centigradi? ScuolaZoo sensibilizza ...