Roberta Martucci scomparsa La sorella chi mi molestò potrebbe essere

Caso Roberta Martucci - la sorella : “L’assassino è l’uomo che ha molestato anche me - prendetelo” : "L'assassino di Roberta è quel familiare che mi ha molestato per anni, gli inquirenti hanno il suo nome, andatelo a prendere". Così a Chi l'ha virsto, Sabrina Martucci, la sorella di Roberta, la giovane infermiera scomparsa da Lecce 20 anni fa. "Ho tenuto il segreto delle molestie per anni, ma quando gli inquirenti hanno puntato il dito verso di lui ho detto la verità ".Continua a leggere