Prese di profitto sulle borse asiatiche

Juventus - ancora Prese di profitto in Borsa : titolo a -18% in una settimana : titolo ancora giù da lunedì 28 gennaio. Il club bianconero è risultato essere ancora fanalino di coda dell'Ftse-Mib con un calo di poco inferiore al 3,3%. L'articolo Juventus, ancora prese di profitto in Borsa: titolo a -18% in una settimana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.