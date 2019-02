Il 24 febbraio al via la Napoli City Half Marathon con 7500 partecipanti di Veronica

Modalità notturna su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l’aggiornamento di febbraio : al via la distribuzione : Un regalo di San Valentino con i fiocchi. I possessori di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus stanno cominciando a ricevere la funzione Modalità notturna con l'aggiornamento di febbraio ora in prima diffusione. Della possibilità che il dark mode giungesse sull'attuale top di gamma (ancora per poco) del produttore asiatico avevamo già parlato in passato ma alle ipotesi ora si sovrappongono i fatti. Due specifici aggiornamenti portano con se la corposa ...

Monitoraggio e valutazione di ponti e viadotti - stato dell’arte e prospettive : il 14 febbraio a Roma il punto su attività e proposte : Giovedì 14 febbraio alle ore 9, presso la sede ENEA di Roma, si terrà il convegno “Monitoraggio e valutazione di ponti e viadotti – stato dell’arte e prospettive” che, a sei mesi dal tragico crollo del Viadotto Polcevera a Genova, intende fare il punto su attività e proposte per la salvaguardia e la manutenzione di queste fondamentali infrastrutture. All’evento prenderanno parte alcuni fra i più importanti esperti del settore. L'articolo ...

Il Collegio 3 al via su Rai2 il 12 febbraio : gli studenti e i dettagli sui professori e il periodo storico : L'attesa è finita e da oggi, 12 febbraio, Il Collegio 3 prenderà il via su Rai2 portando sullo schermo i nuovi protagonisti dell'edizione ovvero un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 17 anni pronti a vivere il loro tumulto e quello che si sta vivendo al di fuori della scuola ovvero quello dello storico '68. Il confronto tra generazioni riprenderà vita oggi con la nuova edizione del programma che ha confermato la presenza di Giancarlo Magalli e anche ...

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - Giovedì 14 febbraio alle 21 - via De Pisis 24 - il primo dei sei incontri del tradizionale ciclo di ... : ... proveremo a spiegare come gli approcci biomimetici alle nanotecnologie nascondano gli stessi rischi , e le stesse opportunità, di tutti i dialoghi tra scienza e tecnica. Giovedi 7 marzo, ore 21 - ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 13 febbraio alle 17 incontro in via Scienze : Con la Compagnia del Libro alla scoperta delle 'pulsioni dell'animo umano' raccontate da James Graham Ballard 12-02-2019 / Giorno per giorno Sarà dedicato allo scrittore britannico James Graham ...

BIBLIOTECA RODARI - Giovedì 14 febbraio alle 17.15 nella saletta di viale Krasnodar : Avventure e filastrocche creative per bambini dai 3 ai 7 anni 12-02-2019 / Giorno per giorno Giovedì 14 febbraio 2019 alle 17.15 nella sala Piccoli della BIBLIOTECA RODARI , viale Krasnodar 102, ...

Il Paradiso delle Signore 12 febbraio 2019 : Silvia accusa Roberta dei fallimenti di Federico : La Signora Cattaneo non accetta che Federico abbia mentito sulla sua carriera universitaria e accusa di tutto la povera Roberta.

SENISE : Dal 18 febbraio attivazione provvisoria per 30 giorni dei semafori all'incrocio tra via Aldo Moro e c.so Garibaldi

Auguri San Valentino : frasi romantiche e dolci dediche da inviare il 14 febbraio : Il giorno di San Valentino ormai è alle porte e il tempo per trovare una frase perfetta da inviare al proprio partner comincia a scarseggiare. Sono tante le proposte perfette per un Augurio originale da inviare via sms, WhatsApp o attraverso qualsiasi altro social network, oppure da scrivere direttamente su un bigliettino come accadeva un tempo. Tra le tante idee per il giorno dedicato agli innamorati, non possono mancare frasi romantiche e ...

Accadde oggi - 12 febbraio 1998 : Vialli diventa calciatore-allenatore : Dopo la vittoria in FA Cup nell’annata d’esordio, un’affermazione a suo modo storica poiché il primo importante trofeo in casa Chelsea da oltre un quarto di secolo a quella parte, in quella seguente l’avventura londinese di Vialli pare destinata a concludersi precocemente, per via degli ormai pessimi rapporti con il player manager Ruud Gullit; tuttavia nel febbraio 1998, con una mossa a sorpresa, il presidente del ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dall’11 al 15 febbraio : Silvia discute con Roberta : Ci saranno diversi colpi di scena nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio su Rai 1 nella fascia pomeridiana. Le Anticipazioni al 15 febbraio Al Paradiso persistono gli scontri tra Marta e Vittorio a causa della gestione del Market. Al grande magazzino fa il suo ingresso l'attraente e affascinante Lisa Conterno, rappresentante di biancheria intima. Intanto Federico prende coraggio e ammette alla madre ...

Il Commissario Montalbano 2019 al via dall’11 febbraio con “L’altro capo del filo” - anticipazioni primo episodio : Il Commissario Montalbano 2019 debutta stasera, 11 febbraio, con il primo dei due episodi che compongono la tredicesima stagione. La fiction Rai dei record (ha raggiunto punte di ascolto di ben oltre i 12 milioni di spettatori e il 44% di share) rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti il pubblico affezionato al personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato sul piccolo schermo da Luca Zingaretti. In occasione del ...

'Haiku sull'Albero del Prugno' - viaggio nella memoria della famiglia Maraini - il 12 febbraio al cinema Farnese di Roma : Il documentario ' Haiku sull'Albero del Prugno ' di Mujah Maraini-Melehi sarà proiettato al cinema Farnese di Roma il 12 febbraio alle 20: a presentare il film in sala la regista con il grande artista ...

Vittorio Viviani al Teatro Vascello con “I due gemelli marchigiani” il 14 febbraio : Giovedì 14 febbraio –I DUE gemelli MARCHIGIANI di M. Bandello, ovvero La dodicesima notte di Shakespeare. E’ in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00- tutti i giovedì per dieci appuntamenti – Vittorio Viviani in QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE Le novelle italiane che il bardo ha copiato, ideazione, adattamento e interpretazione di Vittorio Viviani. Il sesto appuntamento – che si terrà giovedì 14 febbraio – vedrà ...