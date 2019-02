Icardi-Inter | titoli di coda | dove può andare ora | e a che prezzo?

Caos Icardi - il parere di Pirlo : “all’interno dello spogliatoio è successo qualcosa” : Mauro Icardi si è rifiutato di giocare questa sera con l’Inter dopo che gli è stata tolta la fascia da capitano in favore di Handanovic Il caso Icardi sta facendo molto discutere in casa Inter e non solo. Quanto sta accadendo all’interno della società nerazzurra si apre a diverse interpretazioni. Un uomo che di certo sa bene cosa accade all’interno dello spogliatoio di una squadra d’alto livello è Andrea Pirlo, il ...

Il calciomercato oggi – I nomi del sostituto di Icardi all’Inter : 1/9 LaPresse/Francesca Soli ...

L'Inter degrada Icardi : svolta clamorosa nella telenovela del contratto da rinnovare : L'ingestibile Wanda Su Twitter s'è letto subito anche il commento della sorella di Mauro, Ivana, titolato 'Cronaca di una morte annunciata' con attacco diretto alla cognata: 'Povero fratello mio, se ...

Le notizie del giorno – Caos Inter - scoppia il caso Icardi : Le notizie del giorno – Clamoroso in casa Inter, Icardi non è più il capitano della squadra. “Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic”. Con questo clamoroso Tweet l’Inter ha comunicato la decisione di togliere la fascia di capitano dal braccio di Mauro Icardi, adesso il ruolo è stato affidato al portiere Handanovic. Una dura presa di posizione da parte del club nerazzurro che porta ad una rottura che ...

Rottura tra l’Inter e Mauro Icardi : per il futuro i bookmakers dicono Real Madrid : Mauro Icardi sembra davvero aver chiuso la propria esperienza all’Inter con la querelle che sta andando in scena in questi giorni Il caso è esploso fragorosamente nel corso della mattinata, prima con il ritiro della fascia di capitano e poi con l’esclusione dalla lista dei convocati per la partita contro il Rapid. Tra Mauro Icardi e l’Inter è scontro frontale dopo settimane di tensione per il rinnovo del contratto, a ...

Inter : Snai quota a '2' divorzio Icardi : ANSA, - ROMA, 13 FEB - Lo tsunami che ha coinvolto Icardi apre nuovi scenari di mercato in proiezione estiva. Il divorzio del n.9 nerazzurro dall'Inter, ipotesi remota fino a pochi giorni fa, è oggi ...

Icardi all'Inter ma non solo : tutti gli ex capitani privati della fascia nel calcio. FOTO : Clamorosa la decisione dell'Inter di affidare la fascia ad Handanovic sottraendola a Icardi, bomber nerazzurro che non ci sarà nella trasferta di Vienna. Non si tratta del primo caso di un capitano ...

Inter - Spalletti chiarisce sul caso Icardi : 'E' lui che non è voluto venire a Vienna' : E' fortissima crisi tra l'Inter e Mauro Icardi. Questa sera il giocatore non sarà a Vienna per disputare l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Secondo quanto dichiarato dall'allenatore dei nerazzurri Luciano Spalletti, però, a scegliere di non partecipare alla gara è stato il bomber argentino. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Spalletti ha spiegato che "Icardi era tra i convocati per il Rapid Vienna, ma è lui che non s'è ...

I like di Brozovic svelano il malessere in casa Inter : il croato contro Icardi? : Brozovic è d’accordo con la decisione dell’Inter di togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi dopo la querelle rinnovo In casa Inter il caso Icardi sta facendo molto discutere. Il club ha deciso di togliere la fascia di capitano all’attaccante, reo d’aver tirato troppo la corda in chiave rinnovo. Lo stesso Icardi ha dunque deciso di rifiutare la convocazione per la gara di Europa League creando una rottura ...

Inter - Spalletti : "Icardi out? No - era convocato. La scelta è stata sua" : Nel giorno più difficile dell'Inter, con l'esplosione del caso Icardi , Luciano Spalletti non si tira indietro. L'allenatore nerazzurro, nella pancia dell'Allianz Stadion di Vienna, racconta le ultime ...

Mauro Icardi - caos Inter. Luciano Spalletti : 'Era stato convocato - lui non si è presentato' : Il caso Mauro Icard i fa esplodere l'Inter . È Luciano Spalletti , in conferenza stampa, a fornire un nuovo pesantissimo dettaglio sull'ormai ex capitano nerazzurro, a cui la società ha deciso di ...

Sconcerti a CM : 'Messaggio a Icardi e Wanda - l'Inter non è cosa vostra! Zaniolo giocatore universale. Su Sarri...' : E' normale che Icardi - uno dei primi 3-4 centravanti al mondo - cerchi anno dopo anno di migliorare il suo status economico, questo è accettabile. Non è accettabile che questo metta in ginocchio una ...

Inter - è rottura con Icardi Spalletti : era convocato per Vienna - si è autoescluso - Vota E non è più il capitano|Video : Dopo lo spoglio della fascia, l'attaccante argentino decide di tenersi fuori dalla sfida dei sedicesimi di Europa League. E la sorella di Mauro attacca Wanda

Rapid Vienna-Inter conferenza Spalletti : “Icardi ha deciso di non venire” : Rapid VIENNA INTER conferenza Spalletti – “Siamo venuti a Vienna per tentare di fare risultato e vincere. Abbiamo una partita importantissima davanti, ci sono già passate davanti altre situazioni che non siamo riusciti a prendere: tutte le attenzioni adesso vanno alla partita”. Restare concentrati sulla trasferta valida per i 16esimi di finale di Europa League […] L'articolo Rapid Vienna-Inter conferenza Spalletti: ...