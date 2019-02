“Icardi è importante” | Lautaro Martinez spezza una lancia a favore del compagno

sportfair

: Lautaro: 'Ho sempre bisogno di fare gol. Icardi? Importante per noi, ci ha sicuramente seguito' -… - fcin1908it : Lautaro: 'Ho sempre bisogno di fare gol. Icardi? Importante per noi, ci ha sicuramente seguito' -… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)unadi Icardi che lo omaggia su Instagram: Spalletti intanto lascia qualche dubbio sugli sviluppi della situazione legata al futuro del suo numero 9 La mancata convocazione di Mauro Icardi per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna, diretta conseguenza della fascia di capitano tolta nella giornata di ieri, ha regalato una chance da titolare a. Il giovane bomber l’ha sfruttata al volo, regalando la vittoria all’Inter grazie all’unico gol della gara. Nel post match, nonostante l’euforia per gol e vittoria, non ha perso l’occasione perre unanei confronti del connazionale: “Mauro è molto importante per noi. È un problema che deve risolvere lui con la dirigenza. Noi pensiamo solo a giocare e vincere. Non ho guardato il telefono, ma sicuramente ci stava ...