I giocatori di Kingdom Hearts III hanno scoperto un watermark all'interno del gioco : Kingdom Hearts III è disponibile solo da poco e sembra che alcuni utenti lo stiano passando al setaccio al fine di portare alla luce ogni anomalia, effettivamente riuscendoci. E'stato infatti trovato un frame in cui compare un watermark. Come riporta Push Square, il frame incriminato proviene da un filmato relativo al mondo di Frozen, in cui compare la principessa Elsa. Ed è qui che alcuni utenti (evidentemente dotati dell'occhio dell'aquila) ...

Kingdom Hearts 3 nelle mani dei giocatori prima del lancio e gli spoiler invadono la rete : Kingdom Hearts 3 è ufficialmente in uscita il 29 gennaio 2019 (il 25 in Giappone), ma c'è gente che già sta giocando all'attesissimo nuovo capitolo della serie. Le copie per la prima volta hanno iniziato a filtrare nel Facebook marketplace più di un mese fa.Ora, come segnala PSU, più foto di copie di Kingdom Hearts 3 sono state pubblicate sui social media, tra cui su Reddit negli ultimi giorni. Anche immagini per le edizioni fisiche del gioco ...