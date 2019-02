Gino Paoli in ospedale | concerto di Aosta posticipato al 26 febbraio

Malore per Gino Paoli - salta il concerto di stasera in memoria di Aznavour : A causa di un Malore è 'saltato' il concerto di Gino Paoli in programma questa sera ad Aosta nell'ambito della Saison culturelle. Il cantautore - secondo quanto si è appreso - è stato accompagnato in ...

Stefania e Amanda Sandrelli : «Noi più unite che mai - Gino Paoli un uomo straordinario» : Un legame fortissimo e unico, come solo quello tra mamma e figlia può essere. Stefania Sandrelli e sua figlia Amanda , ospiti di Domenica In , hanno raccontato tanti aspetti del loro rapporto, ...

Stefania Sandrelli e la figlia Amanda emozionano : il rapporto con Gino Paoli : Stefania e Amanda Sandrelli emozionano il pubblico a Domenica In: le due attrici rivelano qual è il loro rapporto con Gino Paolo Stefania Sandrelli e la figlia Amanda a Domenica In, con un’intervista con Mara Venier, riescono a emozionare il pubblico. La semplicità e genuinità di queste due attrici italiane riescono, ancora una volta, a […] L'articolo Stefania Sandrelli e la figlia Amanda emozionano: il rapporto con Gino Paoli ...

Auditorium - serata speciale per i 60 anni di carriera di Gino Paoli : 'Una lunga storia' è la serata evento speciale all'Auditorium Parco della Musica per i 60 anni di carriera di Gino Paoli. Una vicenda che si intreccia con la musica e la storia del nostro paese. Sul ...

Un concerto di Gino Paoli per festeggiare 60 anni di carriera : info e biglietti in prevendita : Si avvicina il concerto di Gino Paoli per festeggiare i primi 60 anni di carriera dell'artista genovese, che per l'occasione ha voluto ribattezzare l'evento con il titolo Una lunga storia. Il 12 maggio è la data scelta per il concerto all'Auditorium Parco della Musica presso la sala Santa Cecilia, con biglietti che sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Nel corso del concerto saranno portati alcuni dei più ...