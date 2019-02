termometropolitico

: Conguaglio Irpef febbraio 2019: stipendio dimezzato in busta paga, per chi - infoitestero : Conguaglio Irpef febbraio 2019: stipendio dimezzato in busta paga, per chi - zazoomnews : Conguaglio Irpef febbraio 2019: stipendio dimezzato in busta paga, per chi - sideweb : Per Forze Armate e civili trattenute sullo stipendio di febbraio – A causa del conguaglio Irpef lo stipendio di feb… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)in, per chiperI sindacati lanciano un allarme riguardante gli stipendi del personale militare e soprattutto civile dipendente del Ministero della Difesa. Anche nel, però, le trattenute delavverranno in unica soluzione.: una pratica consolidata La denuncia è partita da Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa e Confsal: il personale civile e militare del Ministero della Difesa subirà una grossa riduzione dellonel mese di. Il cedolino, visibile su Noipa, avrà un importo notevolmente inferiore alle aspettative per via delfiscale. In pratica, il personale dipendente del Ministero della Difesa avrà delle trattenute sullocomprese tra il 50% e il 65% a seconda dei casi.Insomma, c’è il rischio concreto che, a ...