Caso Diciotti | per M5S Salvini val bene un No

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) "Prima si chiude meglio è", dice Francesco Urraro alzando gli occhi alla magnifica cupola del Borromini di Sant'Ivo alla Sapienza, illuminata dal sole. Sotto le ombre si sono già allungate, e un vento fresco spinge i senatori a varcare la Giunta per le immunità, dove si decide la sorte di Matteo. Il senatore del Movimento 5 stelle aggiunge: "Lo sa quanto lavoro abbiamo da fare? Oggi e domani si discute, poi già martedì, al massimo mercoledì votiamo".Il dado per Luigi Di Maio e la sua war room è tratto, solo che al momento lo si tiene nascosto in tasca. M5s voterà No all'autorizzazione a procedere per Matteo, e vuole archiviare la pratica al più presto possibile. Intorno alle 18 la riunione si scioglie, si aggiorna a giovedì, con in programma il voto per martedì o mercoledì prossimi. ...