Bonafede manda una delegazione a Parigi per discutere l' estradizione degli ex terroristi

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) Cade in un clima di tensione tra Italia e Francia la riunione atra i tecnici del ministero della Giustizia francese e quelli di via Arenula per fare il punto sugli exmacchiatisi di gravi crimini negli anni di piombo e fuggiti Oltralpe, sotto l'ombrello della dottrina Mitterand. Una vicenda tornata di stretta attualità dopo la cattura e il rientro in Italia Cesare Battisti e l'impegno dichiarato dal governo di ottenere l'anchealtri latitanti. Lainviata da Roma si tratterrà due giorni. Dahanno già fatto sapere che l'incontro "consisterà nell'analisi tecnica e giuridica delle situazioni" ma che "nessuna decisione nel merito dei vari casi verrà presa". Parole che fanno intendere come la strada sia lunga. Anche perché le ambizioni del ministero, guidato da Alfonso, sono alte e la ...