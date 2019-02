Mercato NBA | New York Knicks | Kevin Durant spunta nella campagna abbonamenti 2019

Mercato NBA 2019 - tutti i free agent liberi dopo il buyout : dopo la deadline degli scambi, si apre il Mercato dei buyout tra i giocatori rimasti senza squadra. Alcuni potrebbero tornare molto utili alle squadre in lotta per i playoff: scopriamo quali occasioni ...

Mercato NBA - in troppi hanno “creato spazio” per la free agency estiva 2019… : Abbiamo assistito ad un Mercato NBA molto acceso negli ultimi giorni, niente a che vedere però con ciò che accadrà nella prossima caldissima estate Il Mercato NBA si è concluso da pochi giorni e già si fa un gran parlare della prossima free agency estiva nella quale ne vedremo delle belle. Impossibile non parlarne dato che durante il Mercato appena concluso, diverse franchigie hanno lavorato in proiezione dell’anno prossimo, ...

NBA - Tranquillo - Mamoli e Pessina fanno il punto su tutti gli scambi di Mercato : I motivi dietro il mancato arrivo di Anthony Davis a Los Angeles, l'affare più chiacchierato e mai consumato del mercato NBA, è l'argomento principe da cui parte l'analisi di Alessandro Mamoli, Flavio ...

Risultati NBA – Anthony Davis show dopo il Mercato - vittoriosi anche i nuovi Sixers : Risultati NBA, tante novità in campo nella notte dopo il concitato mercato che ha visto diverse franchigie rafforzarsi Risultati NBA, otto gli incontri andati in scena questa notte, con le franchigie che hanno messo in campo tutte le novità in fatto di acquisizioni sul mercato. I ‘nuovi’ Dallas Mavericks con Hardaway da quintetto, hanno perso 107-122 contro Antetokounmpo e soci, con il greco autore di 29 punti e 17 rimbalzi. ...

Mercato NBA – Toronto - si punta al forte sul mercato dei buyout : ecco i nomi : Dopo il colpo Marc Gasol, i Toronto Raptors guardano alle ultime aggiunte per completare il roster, spulciando il mercato dei buyout: nel mirino Matthews e Ellington Una delle trade principali avvenute nell’ultimo giorno di mercato ha visto protagonisti i Toronto Raptors. La franchigia canadese, a sorpresa, si è aggiudicata Marc Gasol mettendo sul piatto Valanciunas, Wright e Miles, insieme ad una scelta futura al Draft. Chiara ...

Nba - l'altro Mercato : Carmelo Anthony e gli svincolati : Il mercato degli scambi è ufficialmente chiuso. Ma il mercato Nba non si ferma. Lo spartiacque All Star Game è in arrivo, in programma a Charlotte nel fine settimana del 15-17 febbraio: al solito alla ...

Nba Mercato - pagelle : Lakers flop - Phila regina : Anthony Davis non si è mosso. Ma le emozioni nel mercato Nba non sono mancate. Tra chi si è mosso per vincere subito e chi ha lavorato per cercare di tornare presto ad essere protagonista, ecco i voti ...

Mercato NBA - l'assurda deadline di Stauskas e Baldwin : scambiati tre volte e poi tagliati : La deadline del Mercato è un momento frenetico per tutti quelli che la vivono, che siano dirigenti, giocatori, agenti, giornalisti, tifosi o semplici appassionati. Una delle storie di culto della ...

Il Mercato NBA si chiude con il colpo di Toronto : Marc Gasol va in Canada : Il mercato NBA si chiude con il botto: i Toronto Raptors, candidati al titolo nella Eastern Conference, si rafforzano con l'arrivo da Memphis di Marc Gasol. In cambio del pivot catalano, che ritrova ...

Mercato NBA – I Celtics cedono Bird! Monroe ai Nets : buyout per Robin Lopez - Kanter - Ellington - Matthews e McLemore : Gli ultimi spostamenti di Mercato NBA a cavallo della trade deadline: i Celtics cedono Jabari Bird, buyout per Robin Lopez, Enes Kanter, Wayne Ellington, Wesley Matthews e Ben McLemore Lo scoccare delle 21:00 italiane ha posto la parola fine al Mercato degli scambi NBA: le franchigie non possono più effettuare scambi. Le ultime due trade arrivate a filo di gong sono state la cessione di Jabari Bird (e una compensazione monetaria) dai ...

Mercato NBA – Anthony Davis resta ai Pelicans! Lakers - sfuma il ‘vantaggio’ : Celtics e Knicks in corsa per l’estate : La trade deadline si conclude con un nulla di fatto nell’affare Anthony Davis: il giocatore resta ai Pelicans. Lakers beffati, in estate sarà lotta a 3 con Celtics e Knicks Scoccano le ore 21:00, viene posta la parola fine sulle trade del Mercato NBA. L’ultimo giorno utile per gli scambi fra le franchigie si conclude con un nulla di fatto nella trattativa che ha tenuto tutti i fan con il fiato sospeso negli ultimi giorno: Anthony Davis non ...

Mercato NBA - le ultimissime – Grizzlies - Conley resta - parte Mack! Tagliato Teodosic - scambio Kings-Blazers in corso : Mercato NBA alle ultime battute: Milos Teodosic Tagliato dai Clippers e King e Blazers alle prese con gli ultimi scambi Queste ultime battute di Mercato NBA stanno regalando grandi emozioni ai tifosi. Tante le trattative ancora in ballo quando da pochi minuti si è decretata la fine di questa sessione di scambi. Tra le altre da segnalare il dietrofront dei Grizzlies, che dopo lo scambio di Gasol, si tengono stretto Mike Conley. Per i ...

Mercato NBA – Markelle Fultz vola ad Orlando : già finita la ‘storia’ con Philadelphia : Markelle Fultz vola nelle ultime battute di Mercato da Philadelphia agli Orlando Magic Le ultime battute del Mercato NBA stanno regalando grandi colpi di scena ai tifosi. La permanenza di Markelle Fultz (prima scelta del Draft) a Philadelphia è stata davvero breve. I Sixers hanno detto addio infatti alla guardia tiratrice statunitense, che è volata agli Orlando Magic. La franchigia della Pennsylvania ha ottenuto in cambio Jonathon Simmons ...