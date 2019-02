Dopo Sanremo | la Fimi chiede alla Rai di rivedere i rimborsi per case discografiche

Sanremo - Il Volo insultato dai giornalisti Dopo l'annuncio del terzo posto : Sabato sera è andata in onda in prime-time su Rai 1 l'ultima serata di Sanremo 2019, nella quale è stato proclamato vincitore del Festival di quest'anno Mahmood, con la canzone "Soldi". La vittoria di quest'ultimo però ha scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche attorno alle modalità con cui vengono votati i cantanti in gara e allo scarso peso che il televoto da casa ha in questo modo sulla scelta del vincitore. Vincitore che non è stato ...

Sanremo - il vero Dopofestival lo fa La7. A Non è l'Arena è Sgarbi-D'Agostino show : E alla fine il vero Dopofestival lo realizza La7. A Non è l’Arena va in scena il commento ‘a bocce ferme’ di Sanremo, con Massimo Giletti che cavalca le polemiche del giorno dopo incentrate sulla vittoria di Mahmood a scapito di Ultimo.In campo l’artiglieria pesante, da Roberto D’Agostino a Vittorio Sgarbi, passando per Luca Telese. Il taglio del dibattito è politico. Si punta il dito contro la giuria d’onore, ‘colpevole’ di non aver ...

Ultimo Dopo Sanremo 2019 si difende e accusa : “Festival scelto dai giornalisti” : Ultimo interviene dopo la polemica di Sanremo 2019: lo sfogo su Instagram La forte polemica su Ultimo dopo Sanremo 2019 non accenna a placarsi. Oggi il cantante è finito ulteriormente nella bufera per non aver partecipato allo speciale di Domenica In dedicato al Festival della Canzone Italiana. Ebbene, dopo aver letto articoli che hanno scritto […] L'articolo Ultimo dopo Sanremo 2019 si difende e accusa: “Festival scelto dai ...

Sanremo 2019 - il suicidio M5s Dopo la vittoria di Mahmood : per Di Battista uno come Di Maio è 'scandaloso' : Cortocircuito totale: Alessandro Di Battista dice che trova 'scandaloso' il fatto che la politica sia 'entrata' al Festival di Sanremo ? Pochi secondi dopo, Luigi Di Maio fa politica sfruttando il Festival di Sanremo. Per carità, tutti liberi di fare ciò che vogliono: ma il fatto che i due leader del M5s, nel giro di pochi secondi, si smentiscano in modo così clamoroso fa ...

Sanremo 2019 - il suicidio M5s Dopo la vittoria di Mahmood : per Di Battista uno come Di Maio è "scandaloso" : Cortocircuito totale: Alessandro Di Battista dice che trova "scandaloso" il fatto che la politica sia "entrata" al Festival di Sanremo? Pochi secondi dopo, Luigi Di Maio fa politica sfruttando il Festival di Sanremo. Per carità, tutti liberi di fare ciò che vogliono: ma il fatto che i due leader del

Amici - da Stash un clamoroso schiaffone a Ultimo : parole pesantissime Dopo il trionfo di Mahmood a Sanremo : Una benedizione a Mahmood , vincitore al Festival di Sanremo con il brano Soldi , arriva da una delle star di Amici di Maria De Filippi , ovvero Stash dei The Kolors, una delle voci più famose ...

Cantanti Sanremo 2019 : le 5 canzoni più ascoltate e vendute Dopo la finale : Cantanti Sanremo 2019: chi sta vendendo di più dopo il Festival Il Festival di Sanremo 2019 è ufficialmente finito e ha decretato la vittoria di Mahmood. Ma il vero Festival è fuori dall’Ariston: è nelle radio, nelle vendite degli album e nelle classifiche musicali. Qual è la canzone più ascoltata e venduta di Sanremo 2019? […] L'articolo Cantanti Sanremo 2019: le 5 canzoni più ascoltate e vendute dopo la finale proviene da Gossip e ...

Giuliano Ferrara gode Mahmood - sfregio al "Truce" Matteo Salvini : è rissa Dopo Sanremo 2019 : Anche il Festival di Sanremo diventa una ghiotta occasione per Giuliano Ferrara per attaccare Matteo Salvini, contro il quale è da tempo scatenato. Come è noto, la kermesse è stata vinta da Mahmood con il brano Soldi, scelta che non è piaciuta granché al ministro dell'Interno, il quale ha rivelato c

Il Volo offesi Dopo Sanremo. Francesco Facchinetti sbotta (VIDEO) : Francesco Facchinetti difende Il Volo dagli insulti dopo Sanremo Il Festival di Sanremo 2019 si è concluso con un mare di polemiche, tra cui quelle che riguardano il vincitore Mahmood e la furia di Ultimo contro la sala stampa. Negli ultimi minuti stanno facendo discutere le diverse percentuali attribuite ai 24 cantanti della kermesse tra giuria d’Onore, sala Stampa e televoto. Francesco Facchinetti ha pubblicato un video sui suoi social ...

Ultimo non si presenta a Domenica In Dopo Sanremo : 'Sarebbe andato via di notte' : Questo pomeriggio su Raiuno è andato in onda il classico speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo 2019 condotto da Mara Venier. La puntata si è aperta con l'esibizione del trionfatore di quest'anno Mahmood che ha ricantato il suo brano 'Soldi' con il quale ha conquistato la vittoria. Tutti, però, attendevano con trepidazione il ritorno sul palco dell'Ariston di Ultimo, il secondo classificato di quest'anno che ieri notte è stato ...

Claudio Baglioni polemico Dopo Sanremo : “Dovremmo darci una calmata” - le news : Sanremo 2019, Baglioni risponde alle polemiche della stampa Conferenza stampa post Sanremo infuocata per Claudio Baglioni. Tante sono state le polemiche, anche alla luce di ciò che è successo ieri, e tante sono state le domande. Il cantante, al timone per la seconda volta del Festival, ha risposto con il suo solito savoir faire senza […] L'articolo Claudio Baglioni polemico dopo Sanremo: “Dovremmo darci una calmata”, le news ...

Giulia De Lellis e Irama passano la notte assieme Dopo Sanremo - lei poi scappa per U&D : Al centro del gossip di questo Festival di Sanremo 2019 vi sono sicuramente Giulia De Lellis e Irama, la coppia più chiacchierata e seguita di questa 69esima edizione. In molti in questi giorni si sono chiesti se la De Lellis fosse in Riviera per supportare il suo fidanzato: la sua assenza aveva addirittura fatto pensare che tra i due ci fosse aria di crisi, ma la verità è che le cose vanno a gonfie vele e ieri hanno anche trascorso la notte ...

Sanremo - Ultimo furioso con i giornalisti Dopo la sconfitta : 'Sono amareggiato' : Ieri si è conclusa la 69^ edizione del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni con la partecipazione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio, e al termine della serata è stato svelato il nome del trionfatore di quest'anno. I tre artisti che si sono contesi la vittoria sono stati Ultimo, Il Volo e Mahmood. Ad avere la meglio - smentendo i pronostici della vigilia - è stato Mahmood, che ha conquistato il primo posto con il brano "Soldi", ...

Sanremo 2019 - Il Volo Dopo il terzo posto : «Non avevamo la presunzione di vincere» : 'Siamo felici che abbia vinto Mahmood, lo conosciamo anche bene ed è un bravo artista e un bravo ragazzo. Non siamo venuti al festival con la presunzione di vincere' . Così i tre tenorini del Volo ...