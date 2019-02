Sampdoria | Massimo Ferrero vende a un fondo americano | l' indiscrezione | Vialli sarà

Sampdoria - Massimo Ferrero alza la voce : “ecco cosa rispondo ai tifosi che mi criticano” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha risposto alle critiche dei tifosi doriani, parlando anche di mercato Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è finito nel mirino delle critiche da parte dei suoi stessi tifosi nelle ultime settimane. Il patron doriano, parlando a gianlucadimarzio.com, ha risposto ai supporters: “Cercheremo di migliorare il cda, per rinforzare la squadra e la società. Resterò io il presidente, ...

Il Tribunale del riesame ha ordinato il dissequestro dei beni del presidente della Sampdoria - Massimo Ferrero : Il Tribunale del riesame di Roma ha ordinato ieri il dissequestro dei beni sequestrati lo scorso novembre al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e ad altre cinque persone, compresi alcuni suoi familiari, nell’ambito di un’inchiesta del Nucleo Speciale di Polizia

Sampdoria - che accuse a Massimo Ferrero : “non conta nulla nella società - è stipendiato da un’altra famiglia” : Massimo Ferrero sarebbe solo un uomo stipendiato per fare da presidente della Sampdoria, queste le dichiarazioni che fanno scalpore in casa Sampdoria Dichiarazioni davvero clamorose quelle di Roberto Bizzotto, copresidente della Vis Pesaro, in merito alla Sampdoria. La Vis Pesaro è una squadra legata alla società doriana, una sorta di seconda squadra, di filiale del Doria. Proprio per questo le parole di Bizzotto su Massimo Ferrero durante ...

Sampdoria - offerta per la cessione del club : Massimo Ferrero riflette : Massimo Ferrero sarebbe stato contattato per la cessione della Sampdoria, il patron potrebbe abbassare le pretese a 100 milioni di euro La Sampdoria di Massimo Ferrero, sta vivendo un momento “caldo” dal punto di vista societario. Le inchieste sul presidente doriano hanno acceso le ultime settimane, anche se non dovrebbero avere ripercussioni sul club. Ma c’è un altro aspetto molto interessante che potrebbe infiammare ...

I soldi della Sampdoria per coprire debiti e film : ecco le accuse mosse a Massimo Ferrero dalla Guardia di Finanzia : La Guardia di Finanzia ha posto sotto sequestro alcuni dei beni di proprietà del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: tutti i dettagli Fondi sottratti alla Sampdoria e impiegati per motivi estranei alle finalità del club. E’ l’accusa rivolta al patron blucerchiato, Massimo Ferrero, che questa mattina ha portato la Guardia di Finanzia a porre sotto sequestro beni di sua proprietà e di altri cinque indagati per un valore ...

Massimo Ferrero : sequestrati beni per oltre 2.6 milioni/ Ultime notizie - presidente della Sampdoria nei guai - IlSussidiario.net : Massimo Ferrero: sequestrati beni per oltre 2.6 mln. Ultime notizie, il presidente della Sampdoria nei guai finanziari dopo operazioni sospette