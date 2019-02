Salvini contro Mahmood | Meglio una canzone più italiana | La ex Isoardi

Che tempo che fa - Fazio prepara il siluro contro Salvini : dopo Mahmood invita Saviano : A Che tempo che fa di domenica 10 febbraio, Fabio Fazio prepara un'altra puntata in chiave anti-Salviniana. Ospite del salotto di Raiuno ci sarà lo scrittore Roberto Saviano, tra gli avversari più accesi del ministro leghista. Leggi anche: Che tempo che fa, Fazio affondato da Mediaset: chi mettono i

Sanremo - Salvini contro Mahmood : 'La canzone italiana più bella? Avrei scelto Ultimo' : Non ha perso tempo Matteo Salvini a commentare la vittoria di Mahmood del Festival di Sanremo 2019: non appena arrivato il verdetto dal palco dell'Ariston è infatti arrivato il post su Twitter e su Facebook del Ministro dell'Interno. Salvini si è mostrato sorpreso del fatto che la vittoria del Festival della canzone italiana sia andata a Mahmood e ha sottolineato la sua preferenza per "Ultimo"....Continua a leggere

Di Maio e Salvini contro Bankitalia e Consob : «Azzerare i vertici» : Salvini e Di Maio si ricompattano nell’attacco agli istituti di vigilanza, accusati per i crac bancari. «Non vogliamo confermare le persone ai loro posti dopo quello che hanno fatto in passato»

Torino - corteo anarchici contro sgombero dell’Asilo occupato : 12 fermi. Black bloc assaltano bus di linea. Salvini : “Infami” : Incidenti e lanci di petardi in centro a Torino durante il corteo degli anarchici contro lo sgombero dell’Asilo occupato. Diverse centinaia di attivisti, molti con i caschi o il volto coperto, stanno mettendo a ferro e fuoco il centro, rovesciando cassonetti e lanciando pietre, alcune delle quali hanno colpito vetrine. Ci sono stati scontri sul ponte di corso Regio Parco. Le forze dell’ordine hanno risposto con lancio di lacrimogeni e ...

