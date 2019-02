Reggina | Drago debutta a Siracusa | diretta Rai

Un allenatore al giorno – Ecco chi è Drago - il nuovo tecnico della Reggina : Massimo Drago (Crotone, 2 marzo 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico della Reggina. Entrato a far parte dello staff del Crotone come allenatore dei Giovanissimi nella stagione 2005-2006, nel 2008-2009 è passato con la prima squadra come collaboratore tecnico e nella stagione 2011-2012 ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda fino al 22 gennaio 2012. Dal 23 gennaio, in seguito ...