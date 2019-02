Mondiali Are 2019 | Domani al via l' ultima combinata alpina iridata della storia

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : tocca alla combinata maschile - chi sarà l’ultimo Re della specialità? : Con la giornata di domani prenderà il via ufficialmente la seconda, ed ultima, settimana dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Il programma prevede la terza gara maschile, per una disciplina che è al suo cosiddetto “Canto del cigno” dato che non sarà più presente nella prossima edizione, Cortina 2021: la combinata. Questa prova, che va a premiare gli atleti che fanno della polivalenza il proprio credo, si annuncia quanto mai ...

Sci alpino - palmares Lindsey Vonn : la Campionessa del Circo Bianco chiude con il bronzo ai Mondiali e 82 vittorie in Coppa : Lindsey Vonn ha chiuso alla grande la sua carriera da urlo conquistando la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Mondiali 2019 di sci alpino. Il fenomeno statunitense conclude la sua avventura nel Circo Bianco con l’ottavo podio iridato della carriera, ma non vanno dimenticate le tre medaglie olimpiche (tra cui l’oro nella discesa di Vancouver 2010) e i 137 podi in Coppa del Mondo conditi da 82 successi (a -4 dal record di ...

VIDEO Ilka Stuhec vince la discesa dei Mondiali - la slovena si conferma Campionessa ad Are : Ilka Stuhec ha vinto la discesa libera dei Mondiali 2019 di sci alpino, la slovena si è confermata sul trono iridato dopo il trionfo di St. Moritz: oggi la balcanica è stata davvero perfetta ad Are, ha letto benissimo la pista svedese e ha messo in fila tutte le sue avversarie meritando ampiamente la medaglia d’oro. Di seguito il VIDEO della gara di Ilka Stuhec, vincitrice della discesa libera dei Mondiali 2019 di sci alpino. VIDEO ...

Sci - Mondiali di Are - bis Stuhec in discesa - miracolo Vonn - Goggia lontana : La discesa iridata resta nelle mani di Ilka Stuhec: la slovena d'oro due anni fa a St. Moritz è la più veloce in 1'01"4 in una gara accorciata a causa del vento. Sul podio sale ancora la svizzera ...

Mondiali sci 2019 - Domenica all'insegna della discesa femminile ad Are : la start list della gara con le azzurre protagoniste : ...mondo 21ª Nadia Fanchini 05-02-2019 SG Mondiali 5ª 15-03-2018 SG Coppa del mondo 7ª 14-03-2018 DH Coppa del mondo 10ª 12-12-2015 GS Coppa del mondo ritirata prima manche 13-03-2015 GS Coppa del mondo ...

Mondiali sci 2019 – Domenica all’insegna della discesa femminile ad Are : la start list della gara con le azzurre protagoniste : Italdonne all’assalto: alle 12.30 la discesa mondiale di Are. Fanchini con il numero 4 è la prima azzurra a partire, subito dopo c’è Goggia, poi Delago e Marsaglia Sofia Goggia va all’assalto di un’altra medaglia, anzi, del suo primo titolo mondiale. Sarebbe un’impresa, considerando che è rientrata in pista solo due settimane fa dopo tre mesi di stop per infortunio, ma i due podi in Coppa del mondo a Garmisch ...

Mondiali di sci Are 2019 - discesa femminile/ Merlin : Goggia per l'oro - ma occhio alle austriache! - esclusiva - : discesa femminile ai Mondiali di Sci ad Are 2019: intervista esclusiva a Barbara Merlin sulla gara attesa oggi 10 febbraio 2019.

Mondiali sci 2019 – Il Presidente Fisi sulla gara di discesa maschile di Are : “condizioni proibitive - così perde lo sport” : discesa maschile di Are, Roda: “un Mondiale merita maggior attenzione, così perde lo sport” Il Presidente della Fisi, Flavio Roda, in Italia a causa di impegni precedenti, ha seguito la gara della discesa maschile del Campionato del mondo di Are. Questo il suo commento: “onore al risultato, ai vincitori in particolare, penso però che un Mondiale meriti maggiore attenzione. Gli atleti si preparano per un evento che può ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata la prova della discesa valida per la combinata - il maltempo domina ad Are : Il maltempo continua a imperversare ad Are dove si stanno disputando i Mondiali 2019 di sci alpino, in terra svedese neve e nebbia hanno reso molto complicata la discesa libera maschile di oggi e proprio per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di annullare la prova cronometrata della discesa in vista della combinata maschile che era originariamente in programma domani alle ore 10.30. Al momento resta confermata la discesa libera ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Discesa da fare bene fin dall’inizio - conosco i punti chiave : in pista con l’istinto da gara” : Sofia Goggia è pronta per andare a caccia di una nuova medaglia ai Mondiali 2019 di sci alpino, la bergamasca ha conquistato l’argento nel superG che ha aperto la rassegna iridata e domani cercherà di salire nuovamente sul podio. Ad Are (Svezia) andrà in scena l’attesissima discesa libera e la Campionessa Olimpica di specialità non vuole deludere, il suo sogno è quello di completare lo Slam nella prova veloce visto che lo scorso anno ...