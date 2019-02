Meghan Markle | la lettera privata che ha scritto a mano al padre Thomas | “Vieni pagato

Meghan Markle sotto accusa : “Ha fornito informazioni riservate alla stampa” : Meghan Markle finisce nuovamente nella bufera con l’accusa di aver tradito la Regina Elisabetta e l’intera Royal Family. Secondo gli ultimi gossip lanciati dai tabloid britannici, la duchessa di Sussex avrebbe fornito alla stampa delle informazioni riservate. Tutto sarebbe iniziato dopo le presentazioni ufficiali fra Meghan e la Famiglia Reale, lo scorso Natale e dopo l’annuncio del fidanzamento con Harry. Da quel momento ...

La lettera che Meghan Markle ha scritto a papà Thomas - e che adesso lui rende pubblica - : Non c'è pace per Meghan Markle. Una lettera commuovente, e ovviamente privata, che la duchessa del Sussex aveva inviato a papà Thomas Markle lo scorso agosto adesso è pubblica . A rivelarne il testo è ...

Meghan Markle - viaggio in Marocco : preoccupazione per il royal baby : Meghan Markle è entrata nel settimo mese di gravidanza, ma non ha nessuna intenzione di fermarsi e presto partirà per il Marocco. In primavera la duchessa di Sussex darà alla luce il suo primogenito e, nonostante il pancione piuttosto ingombrante, continua a lavorare per la royal Family. Dal 23 al 25 febbraio infatti partirà con il marito alla volta del Marocco per un viaggio diplomatico voluto da Sua Maestà. A rivelarlo Kensington Palace, che ...

La lettera che Meghan Markle ha scritto a papà Thomas (e che adesso lui rende pubblica)

Meghan Markle e il divorzio con il principe Harry : la difesa delle amiche : Dopo un royal wedding che ha emozionato il mondo intero, non solo Meghan Markle e il principe Harry sarebbero vicini al divorzio ma non starebbero più vivendo insieme nella casa che lei divideva con lui. Come riporta il settimanale Chi in edicola il 30 gennaio, le fonti autorevoli del gossip made in Usa (il magazine Globe prima di tutti) vede la coppia reale prossima alla fine, con il benestare della regina Elisabetta. La gravidanza della ...

Meghan Markle incinta è “stremata” : spunta una voce sulla sua gravidanza : È un periodo difficile per Meghan Markle. Le voci, sempre più insistenti, su un documento di divorzio dal principe Harry fatto preparare dalla regina Elisabetta pesano sulla sua gravidanza e fonti di palazzo hanno detto ai tabloid britannici che la Duchessa del Sussex “è stremata dai continui attacchi mediatici“. Non solo, c’è anche chi sostiene che Meghan stia simulando la sua gravidanza. Una fonte a lei molto vicina ha ...

Meghan Markle - perché potrebbe partorire prima e avere un travaglio breve : Il travaglio di Meghan Markle potrebbe essere molto breve, regalando alla duchessa di Sussex un parto piuttosto veloce. Lo svelano gli esperti secondo cui lo yoga e la genetica avrebbero regalato a Meghan una grande elasticità sia per quanto riguarda i muscoli che le articolazioni. La rivelazione sarebbe arrivata grazie ad un dettaglio che in tanti hanno colto guardando le foto dell’attrice statunitense, il pollice della sua mano è sempre ...

Meghan Markle mano nella mano con il principe Harry : tornato il sereno tra Meghan Markle e il principe Harry. Dopo le critiche e i rumor di una possibile separazione, sono stati immortalati mano nella mano felice e sorridenti. L'occasione è stato la ...

Preoccupazione per la salute di Meghan Markle : le amiche parlano di 'bullismo globale' : Le amiche di Meghan Markle non ci stanno a sentir parlare di presunto divorzio con Harry e di illazioni sul conto della duchessa di Sussex. Per questo motivo hanno deciso di difendere l'amica in una lunga intervista rilasciata alla rivista statunitense "People". Le donne hanno preferito rimanere nell'anonimato, lasciando così il gossip a mani vuote circa la loro identità. Presunto divorzio tra Harry e Meghan: forse solo illazioni La storia del ...

Meghan Markle e Harry visiteranno il Marocco (al settimo mese di gravidanza)

Meghan Markle copia Letizia di Spagna e incanta. Ma Harry è preoccupato : Meghan Markle e Harry di nuovo insieme mano nella mano agli Endeavour Fund Awards a Londra, dopo le voci di divorzio. I Duchi de Sussex sono incantevoli mentre sfilano sul red carpet per partecipare all’evento che celebra i militari veterani. Meghan è apparsa sorridente, sebbene forse un po’ stanca. Amici e persone vicine a lei negli ultimi tempi si sono preoccupate per le sue condizioni di salute psico-fisica a causa dello stress ...

Meghan Markle bullizzata a Corte. La verità da 5 anonime migliori amiche : Non è un buon periodo per Meghan Markle . La duchessa di Sussex è bersagliata su più fronti tanto da rincorrersi rumor più o meno veritieri su quello che sta accadendo a Corte. Sarà vero l'accordo per ...