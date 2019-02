La dittatura dell' ignoranza

Turkmenistan - gli affari dell’Italia con la dittatura : dal 2012 ad oggi vendute armi per 257 milioni (il 76% dell’export Ue) : Dal 2012 in avanti l’Italia ha contribuito alla corsa agli armamenti del Turkmenistan nonostante il Paese sia considerato da organizzazioni internazionali come Human Rights Watch una dittatura al pari di Corea del Nord ed Eritrea sul piano della libertà di stampa. Secondo la posizione dell’Unione europea sull’export di armamenti, paesi noti per reprimere le libertà individuali non dovrebbero ottenere licenze per le armi ...

Venezuela - gli italo-venezuelani al governo italiano : “Voi dalla parte sbagliata della storia - basta alla dittatura di Maduro” : “Il governo italiano si è messo dalla parte sbagliata della storia”. A dirlo, dal palco di Caracas, durante la manifestazione a sostegno di Guaidò e contro Maduro, l’avvocato Venezuelano di origini italiane Angelo Palmieri. dalla piazza è stata letta anche una lettera rivolta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per “esprimere il nostro stupore per la posizione assunta dall’Italia”. Il nostro ...

Testo de L’amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 - il rock a sfondo sociale della band pisana all’Ariston : Sono tra i tanti outsider di quest'edizione, insieme a Motta, Ex Otago ed altri, e portano una canzone che parla d'amore ma anche della nostra società: il Testo de L'amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 sarà uno dei più impegnati insieme a quello di Daniele Silvestri. Attiva dal 1994 con dieci album pubblicati e diversi cambi di formazione negli ultimi venticinque anni, la band pisana composta da Andrea Appino, Karim Qqru, ...

Testo de L’amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 - il rock a sfondo sociale della band pisana all’Ariston : Sono tra i tanti outsider di quest'edizione, insieme a Motta, Ex Otago ed altri, e portano una canzone che parla d'amore ma anche della nostra società: il Testo de L'amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 sarà uno dei più impegnati insieme a quello di Daniele Silvestri. Attiva dal 1994 con dieci album pubblicati e diversi cambi di formazione negli ultimi venticinque anni, la band pisana composta da Andrea Appino, Karim Qqru, ...

La dittatura Juventus e il senso della Serie A : Non ci sono precedenti nell’Europa che conta Houston, abbiamo un problema. Il campionato di Serie A non ha più storia. Almeno per quel che riguarda la prima posizione. E, a meno di clamorosi colpi di scena, anche per il secondo. La Juventus si avvia a vincere l’ottavo scudetto consecutivo. Un record senza precedenti in Italia. Così come nel resto d’Europa che calcisticamente conta. In Germania, ad esempio, il Bayern è fermo a ...

Contro la dittatura dell'istante : E se il modello giusto fosse quello della tartaruga? Il libro dell'anno del 2019 è stato scritto nel 2014 da un professore emerito di Neurobiologia alla Scuola Normale di Pisa, che con un piccolo ...

Flavio Briatore : 'Per risolvere i problemi dell'Italia serve una dittatura democratica' : Un termine in apparente contraddizione è quello impiegato dal celebre manager internazionale Flavio Briatore per descrivere quella che, secondo lui, sarebbe la cura ideale per guarire l'Italia dai troppi mali che la affliggono. Il noto imprenditore piemontese parla infatti di 'dittatura democratica'. Intervistato dal quotidiano 'La Verità' diretto da Maurizio Belpietro, Briatore illustra la sua ricetta per risolvere i troppi problemi legati alla ...

Guarda… Stupisci - Renzo Arbore : «Farò conoscere ai Millennials la cultura napoletana. L’intrattenimento tv è sofferente - c’è una dittatura dell’Auditel» : Renzo Arbore Renzo Arbore si fa ambasciatore dell’antica tradizione comica partenopea, tra gag, imitazioni, giochi di parole e guizzi d’improvvisazione. Un patrimonio da preservare anche e sopratutto oggi, quando – ammette il popolare cantautore – “l’intrattenimento televisivo è effettivamente sofferente“. Il 12 e il 19 dicembre alle 21.05, lo showman pugliese sarà in onda su Rai2 con Guarda… ...

Guarda… Stupisci - Renzo Arbore : «Farò conoscere ai Millenials la cultura napoletana. L’intrattenimento tv è sofferente - c’è una dittatura dell’Auditel» : Renzo Arbore Renzo Arbore si fa ambasciatore dell’antica tradizione comica partenopea, tra gag, imitazioni, giochi di parole e guizzi d’improvvisazione. Un patrimonio da preservare anche e sopratutto oggi, quando – ammette il popolare cantautore – “l’intrattenimento televisivo è effettivamente sofferente“. Il 12 e il 19 dicembre alle 21.05, lo showman pugliese sarà in onda su Rai2 con Guarda… ...