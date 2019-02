Informatico a Malaga | “In Italia se sei disoccupato over 50 è la rovina La Spagna mi ha

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 febbraio 2019) Quando gli chiedi se si è mai sentito costretto ad emigrare Federico Rota prende un respiro, aspetta un istante e poi ti risponde: “Sì, inse perdi il lavoro nel settoree hai più di 50 anni, emigrare non è solo una scelta. Dopo l’introduzione del Jobs Act ho perso il mio lavoro. E mi son sentito dire che avendo accettato la buonuscita non avevo diritto neanche alla disoccupazione”. Ricapitolando, la storia di Federico Rota è questa: 58 anni, senza lavoro e con la prospettiva di aspettare altri 10 anni prima di ottenere la pensione. “In altri Paesi è considerato un fatto se non normale, abbastanza comune e in ogni caso facilmente risolvibile. Inè la”.Federico è nato a Parma, ma si definisce milanese di adozione. Una laurea in ingegneria elettronica con diverse esperienzene e internazionali, sempre nel settore. Ha lasciato l’...