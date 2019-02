Di Battista | sulla Libia Napolitano e Berlusconi furono vili

Scontro aperto sulla Tav Di Battista : "Se Lega la vuole - torni da Cav" : Roma, 2 feb., AdnKronos, - Non si placa lo Scontro di governo sulla Tav. "Prima si fa meglio è" ha detto ieri il vicepremier Matteo Salvini. Ma oggi l'altro vicepremier Luigi Di Maio ribadisce la ...

La dichiarazione shock di Di Battista sulla Libia : “E’ un inferno oggi per colpa della Francia” : Alessandro Di Battista spiega il motivo per cui oggi, in Libia si vive male. La gestione Gheddafi era migliore di quella di oggi “Guardate la Libia oggi. Nessuno sostiene che fosse un paradiso sotto Gheddafi, ma non era l’inferno che è adesso, un inferno creato ad hoc dai francesi”. Così Alessandro Di Battista su Fb. “oggi, a distanza di anni da quella guerra infame – sostiene l’ex deputato M5S – tutti ...

Di Battista reagisce sulla Boschi : "Radical chic - gli italiani vi odiano" : Alessandro Di Battista contro Maria Elena Boschi. È il post su Twitter dell'ex ministra sul reddito di cittadinanza a scatenare la reazione social dell'esponente dei 5 stelle. "La colonna sonora diventa Una vita in vacanza" scriveva ieri sera la deputata dem, parlando dello nuovo stato sociale di cui ha parlato Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi."L'atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica" è la ...

Cena sulla giustizia - Di Battista contro Salvini : “Roba da ancien regime con cena da 6mila euro con Boschi e Tronchetti” : “Ma Salvini che ci va a fare a una cena da ancien régime insieme alle Boschi, ai Letta, ai Lotti e ai Carrai? Oltretutto certi soggetti sono ormai come i fili della luce. Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano“. Così su Facebook Alessandro Di Battista. “Il tempo è prezioso – rimarca l’esponente M5s – Meglio occuparlo per dividere le banche ...

Di Battista sulla possibilità di fare il ministro in questo governo - e Baglioni : "No". È la secca risposta di Alessandro Di Battista alla domanda se farà il ministro quest'anno del governo giallo-verde. Durante l'intervista a "Accordi e Disaccordi" sul Nove, andata in onda ieri sera, l'ex parlamentare M5S ha però garantito che farà campagna elettorale ma senza candidarsi alle europee. E alla domanda: "Può dire se sarà il leader del Movimento 5 ...

Di Maio e Di Battista sulla neve : "Dopo le pensioni tagli a stipendi della Casta" : 'Un mondo di auguri per un grande 2019'. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista salutano gli elettori insieme dal Trentino dove erano in 'ritiro' per mettere a punto la strategia del M5S per il nuovo ...

Di Battista-Di Maio - reunion sulla neve in Trentino per i «fratelli» del M5S : Una lontananza dalla politica solo virtuale, perché in questi sette mesi Di Battista si è fatto più che sentire nei momenti clou. Interventi con una mira precisa: «Vuole prendere il posto di Di Maio ...