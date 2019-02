Cyberpunk 2077 | il gioco sarà completamente doppiato in italiano

Il team al lavoro su Cyberpunk 2077 è il 60% più grande di quello che ha creato The Witcher 3 : Cyberpunk 2077 continua a non avere una data di uscita ufficiale e a puntare a un debutto sul mercato "quando sarà pronto" ma intanto alcuni sviluppatori e anche delle figure chiave hanno abbandonato CD Projekt RED sollevando non poche domande sull'attuale stato dello sviluppo. L'ultimo abbandono è stato quello del creative director, Sebastian Stępień, che ha deciso di unirsi a Blizzard.Alcuni hanno pensato che questa defezione ...

Il creative director di Cyberpunk 2077 lascia CD Project Red per abbracciare Blizzard : Sebastian Stępień è il creative director di Cyberpunk 2077, e come possiamo apprendere dal suo profilo LinkedIn ha iniziato a lavorare per Blizzard, riporta ResEtera.Si tratta di una notizia inaspettata anche considerando che Cyberpunk 2077 è ancora in dirittura d'arrivo, lo studio sarebbe infatti ancora alle prese col gioco dato che non abbiamo ancora nessuna notizia riguardo una possibile data di lancio, inoltre sembrerebbe che ...

I personaggi di Cyberpunk 2077 pronti a cambiare : le anticipazioni degli sviluppatori : Che Cyberpunk 2077 ambisca a divenire oggetto del desiderio di una grandissima fetta dell'utenza videoludica nel corso di questo 2019 sembra essere piuttosto evidente. D'altronde trovare in cabina di regia un team come quello di CD Project Red non può che consentire di dormire sonni tranquilli in vista della futura release del prodotto, vista la grandissima qualità instillata dallo studio in ogni sua creatura (basti ricordare la maestosità di ...

Cyberpunk 2077 offrirà una grandissima varietà di armi - comprese le katane : Nei videogiochi, non si hanno mai troppe armi. Probabilmente sarete d'accordo con questa affermazione e, a quanto pare, è d'accordo anche CD Projekt Red che ha confermato di offrire ai giocatori di Cyberpunk 2077 una grande varietà di armi.Discutendo con Jeuxactu, il lead cinematic animator, Maciej Pietras, ha iniziato a parlare delle armi del gioco e come la loro varietà consentirà, allo stesso tempo, una diversità di stili di gioco e ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli sulle armi : In occasione di una recente intervista, Maciej Pietras (Lead Cinematic Animator di CYBERPUNK 2077) ha rilasciato Nuovi e interessanti dettagli sulle armi che vi riportiamo a seguire. Nuove informazioni sulle armi di CYBERPUNK 2077 L’autore polacco ha affermato: In gioco vedrete differenti tipi di armi, ognuna utilizzabile con approccio ed un sistema di combattimento unici. Le armi si legheranno alla classe del personaggio che ...

Lo sviluppo di Cyberpunk 2077 è realmente iniziato solo alla metà del 2016 : Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi dai fan e, probabilmente, è anche uno dei più grandi misteri di questa generazione. Man mano che andiamo avanti emergono interessanti informazioni e apprendiamo anche dettagli sul lunghissimo processo di sviluppo.Ora, grazie alla segnalazione di Gamepur, scopriamo che, in realtà, il processo di sviluppo non è iniziato moltissimi anni fa, come ci si potrebbe aspettare.Infatti, come confermato dal lead ...

Il team di Cyberpunk 2077 ha visionato Blade Runner e Ghost in the Shell prima di partire con lo sviluppo del gioco : Quando si parla di Cyberpunk, ci sono alcuni libri e media che bisogna leggere e vedere per capire veramente il genere.Ad esempio, bisognerebbe assolutamente leggere Neuromante (Neuromancer) di William Gibson, riconosciuto come il manifesto del Cyberpunk. Ma ci sono anche gli autori Cyberpunk Rudy Rucker e Bruce Sterling.E in più ci sono alcuni film e anime che potreste voler vedere per approfondire il genere, come ad esempio: Akira, Ghost in ...

L'open world di Cyberpunk 2077 non includerà elementi "procedurali" : Non c'è dubbio che Cyberpunk 2077 sia uno dei videogiochi più attesi, specialmente dopo che CD Projekt Red ha deciso, diversi mesi fa, di mostrare finalmente la demo gameplay al grande pubblico. Ora, arrivano nuovi dettagli e gli sviluppatori hanno recentemente confermato che L'open world del titolo non conterrà alcun elemento di progettazione "procedurale".Come riporta Gamerant, questo è stato dichiarato durante una recente intervista, in cui è ...

Cyberpunk 2077 - la mappa non avrà elementi a generazione procedurale : Il mondo di Cyberpunk 2077 è soprattutto un mondo verticale, con edifici ovunque, e in questo, per noi è difficile stabilire un confronto metrico. [ ] Il gioco permetterà di entrare in molti edifici, ...

Quando il placeholder sfugge di mano : Cyberpunk 2077 uscirà nel 2030 o nel 2099 : Che l'attesa per l'uscita di Cyberpunk 2077 possa rivelarsi ancora piuttosto importante è un'eventualità che non si può assolutamente escludere ma mentre CD Projekt RED continua a non sbilanciarsi proponendoci semplicemente un "uscirà Quando sarà pronto", i leak di portali e rivenditori in qualche caso si rivelano delle indicazioni piuttosto interessanti. Tuttavia non è di certo questo il caso.Come segnalato da DualShockers, su Amazon UK sono ...

CD Projekt RED ribadisce : Cyberpunk 2077 uscirà "quando sarà pronto" : In un tweet a tema natalizio, riportato da Dualshockers, CD Projekt RED ha ribadito che lancerà l'attesissimo Cyberpunk 2077 solo "quando sarà pronto".Apparentemente, questa sembrerebbe una risposta agli analisti di Vestor Dom Maklerski, che, poco tempo fa, parlarono della finestra di lancio di Cyberpunk 2077, affermando che il gioco sarebbe in arrivo nel quarto trimestre del 2019, che va dal mese di gennaio a quello di marzo del 2020.CD Projekt ...

Cyberpunk 2077 : il lead level designer di RiME si unisce a CD Projekt RED : Dopo che l'associate design director di Cyberpunk 2077, Kyle Rowley, ha lasciato CD Projekt RED la scorsa settimana per unirsi agli sviluppatori di Control, Remedy, lo studio polacco ha ora accolto un nuovo membro nel suo team. Come segnala Gamingbolt, si tratta di Manuel Mendiluce, che ha lavorato per otto anni presso lo studio indipendente Tequila Works come lead level designer. Lo sviluppatore ha partecipato ai lavori per giochi come RiME e ...

CD Projekt Red regala una fantastica giacca di Cyberpunk 2077 ad un dipendente per i suoi 10 anni nello studio : Uno sviluppatore di Cyberpunk 2077 ha avuto come regalo commemorativo, per il compimento dei suoi 10 anni all'interno degli studi di CD Projekt Red, un fantastico regalo a tema Cyberpunk 2077.Come riporta Dualshockers infatti, può capitare che un datore di lavoro decida di commemorare la permanenza dei suoi dipendenti più fedeli, e in questo caso lo studio polacco ha pensato bene di regalare una giacca in pelle e brandizzata Cyberpunk 2077, con ...

Finestra di uscita per Cyberpunk 2077 - avverrà nel 2019 o 2020? : Cyberpunk 2077 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma gli analisti di Vestor Dom Maklerski hanno reso noto quella che secondo loro potrebbe essere la Finestra per il lancio del gioco. Intanto i fan di Cyberpunk 2077 sono alla ricerca di qualsiasi indicazione utile per scoprire qualche dettaglio sul gioco, soprattutto sulla data di uscita, visto che per il momento non si sa nemmeno l’anno. Di recente però un nuovo report finanziario ...