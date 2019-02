Vota per i Negrita | la scivolata di Bastianich su Istagram

Sanremo - scandalo in giuria : Bastianich twitta 'Vota per i Negrita' : scandalo a Sanremo: durante la serata finale, Joe Bastianich, componente della giuria d'onore che contribuisce a delineare il risultato finale, twitta, e subito dopo cancella, ma lasciando tracce ...

Sanremo 2019 Finale : codici per Votare gli artisti in gara : Stasera sabato 9 febbraio andrà in onda la Finale del Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio Baglioni insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Ecco di seguito tutti i codici per votare il proprio artista preferito in base all’ordine di uscita. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2019 Finale: codici per votare gli artisti in gara SCOPRI QUI TUTTE LE MODALITA’ DI TELEVOTO DA TELEFONO FISSO E SMS Daniele ...

Sanremo 2019 - la guida : i favoriti per la vittoria finale - le quote - come funziona il televoto e quanto contano le giurie? Il regolamento - come Votare : Ci siamo. Questa sera si decreterà il vincitore della 69ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e l’attesa è grande per sapere chi la spunterà in volata. I dati ufficiali sono parzialissimi e non hanno mai preso in considerazione il televoto che dunque potrebbe stravolgere le graduatorie fin qui rese note dalla giuria. Ecco la guida completa alla serata finale del Festival per sapere proprio tutto sulla competizione ...

Ci voleva il Sanremo del cambiamento per capire come Votano gli italiani : Sarà che è il Festival del cambiamento, sarà che questo governo fa apparire nuove tutte le cose, ma guardando Sanremo mi sono accorto per la prima volta di un dettaglio talmente radicato nella psicologia degli italiani da passare inosservato: il televoto. A inizio Festival il suffragio viene aperto

C’è un nuovo sito del Parlamento Europeo per sapere come e dove si Vota a maggio : Il Parlamento Europeo ha aperto un nuovo sito in vista delle elezioni europee, che si terranno tra il 23 e il 26 maggio 2019. Il progetto è inserito all’interno della campagna del Parlamento per promuovere la partecipazione al voto ed è

Diciotti - Salvini : “Mi hanno Votato per ridurre sbarchi”. Berlusconi : “M5s non ha ancora deciso. Davvero leale…” : “Mi sembra evidente a chi ascolta che il blocco degli sbarchi fosse uno dei motivi per cui gli italiani mi hanno votato. Ho agito in maniera trasparente, insieme a tutto il Governo”. Nel giorno in cui la Giunta per le Immunità del Senato si riunisce per esaminare la sua memoria difensiva, Matteo Salvini apre la giornata intervenendo a Radio anch’io su Rai Radio1. “La politica deve decidere se ho fatto quel che ho fatto ...

Aperte Votazioni seconda fase Italia Travel Awards 2019 : Roma, 6 feb., askanews, - Positivi i dati della prima fase delle votazioni di questa quarta edizione di Italia Travel Awards che vedono un netto incremento dei votanti, soprattutto tra i viaggiatori e ...

Regionali - domenica si Vota per eleggere il governatore dell'Abruzzo : E' il primo test elettorale al quale seguiranno le Regionali di Basilicata e Sardegna che precedono le Europee del 26 maggio. domenica notte 'maratona' su La7, con proiezioni e lo spoglio delle schede ...

Il M5s non ha ancora deciso se Votare o no per mandare Salvini a processo : Sul caso Diciotti , approdato nella Giunta del Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini , nel Movimento 5 Stelle ancora nulla è deciso. Decisione 'in alto mare', ...

Il M5s non ha ancora deciso se Votare o no per mandare Salvini a processo : Sul caso Diciotti, approdato nella Giunta del Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini, nel Movimento 5 Stelle ancora nulla è deciso. Decisione 'in alto mare', osserva qualcuno, ma la lettura delle carte, in attesa della memoria che presenterà il ministro dell'Interno, sembra far emergere in alcuni che l'ipotesi tecnica del 'sì per forza' alla magistratura non sia scontata, ...

Primarie Pd - il 3 marzo si Vota per il nuovo segretario del Partito Democratico : La direzione del Partito Democratico ha approvato il regolamento per il congresso, fissando anche la data delle Primarie...

Diciotti - Di Maio : 'Mai Votato per l'immunità - ma questo caso è diverso' : Sulla questione Diciotti e autorizzazione a procedere contro Salvini, Luigi Di Maio precisa che "nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare l'immunità dai parlamentari" ma aggiunge che "...

Diciotti - Di Maio : 'M5s non ha mai Votato per immunità - vedremo carte' : Sulla questione Diciotti e autorizzazione a procedere contro Salvini, Luigi Di Maio precisa che "nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare l'immunità dai parlamentari" ma aggiunge che "...

Diciotti - per Conte Votare contro l’autorizzazione a procedere non significa salvare Salvini : Conte difende Salvini: "Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico". Salvini a 'Porta a Porta': "Chi ha letto le carte sa cosa è successo, che è stato un atto politico. Lascio ai M5s la loro scelta, ma penso che voteranno di conseguenza, avranno le idee chiare"Continua a leggere