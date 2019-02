PS5 e Xbox Scarlett cambieranno la storia delle console? Qualche ipotesi

Gli autori di Batman Arkham stanno sviluppando un gioco next-gen per PS5 e Xbox Scarlett : Rocksteady Studios è uno dei team di sviluppo più apprezzati dai gamer. Merito di Batman Arkham, trilogia supereroistica che ha saputo trasportare con stile su console e PC le avventure del Cavaliere Oscuro, senza stravolgerne lo spirito originale. I tre videogiochi di Batman realizzati dal team britannico non sono solo degli ottimi action adventure "sotto doping", ma rappresentano anche una gloriosa antologia per quanti si dichiarano fan del ...

Uscita PS5 e Xbox Scarlett - un video fa chiarezza su tutti i rumor next-gen : PS5 e Xbox Scarlett, ovvero la nuova generazione di console Sony e Microsoft, continuano a tenere banco tra le discussioni più calde su forum e siti videoludici. Nonostante le attuali PlayStation 4 e Xbox One abbiano ancora molto da offrire agli appassionati tra prossime uscite in esclusiva e multipiattaforma, il futuro fa comunque gola. Soprattutto a chi si diletta con i "tecnicismi" e si professa fan dell'evoluzione grafica. Negli ultimi mesi ...

"PS5 e Xbox Scarlett esistono - sono in sviluppo e le stanno mostrando" : Le indiscrezioni e le voci sulla next-gen si fanno sempre più forti ogni giorno. Recentemente, ad esempio, abbiamo appreso che Sony starebbe focalizzando le proprie energie sulla futura PS5, anche se probabilmente non riceveremo notizie sul nuovo hardware quest'anno.Tra i tantissimi rumor che circondano le nuove console di Sony e Microsoft, ecco arrivare un interessante video di Digital Foundry che tenta di fare un po' di chiarezza.Il filmato ...

Il cross play potrebbe non essere una "funzionalità distintiva" di PS5 e Xbox Scarlett : La next-gen si sta avvicinando. Ci sono rumor che puntano a un lancio nel 2020 per almeno una delle console di prossima generazione e non c'è motivo di sospettare che l'altra arriverà molto più tardi. Con le prossime macchine sempre più vicine che cosa dobbiamo aspettarci? E cosa vorrebbero gli sviluppatori da PS5 e Xbox Scarlett?Parlando con GamingBolt, Lukasz Janczukco di Juggler Games, sviluppatore di My Memory of Us, ha detto che l'unica ...

Aspettando PS5 e Xbox Scarlett - cosa vorrebbero gli sviluppatori? : Che PS5 e Xbox Scarlett siano in fase di sviluppo è ormai cosa nota. Numerosi i rumor trapelati in rete che hanno svelato infatti di come Sony e Microsoft siano irrimediabilmente proiettati verso la prossima generazione videoludica. Questo non vuol dire di certo che gli utenti PS4 e Xbox One verranno bistrattati nei prossimi mesi, anzi: la lista di titoloni di un certo rilievo in arrivo sugli scaffali lascia presagire un 2019 quantomeno ...

Il 4K e i 60fps potrebbero non essere uno standard per PS5 e la prossima Xbox : Cosa ci dobbiamo aspettare dalla prossima generazione di console? Abbiamo già iniziato a parlare di quello che potremmo aspettarci dalla next-gen di Xbox e PlayStation, ma fino a quando non saranno ufficialmente annunciate, è difficile dire cosa offriranno realmente.Secondo Marc-André Jutras, un veterano di Activision e Ubisoft, che attualmente collabora con Cradle Games al prossimo RPG sci-fi Hellpoint, le console di nuova generazione ...

Secondo un analista PS5 e la prossima Xbox saranno rivelate all'E3 del 2020 : Mentre Secondo alcuni analisti la prossima generazione di console Microsoft e Sony verrà rivelata quest'anno e lanciata nel 2020, l'analista di IDC, Lewis Ward, ha suggerito che ciò potrebbe accadere un po' più tardi del previsto, prevedendo il lancio nel 2021 sia per PS5 che per la prossima Xbox. In un'intervista esclusiva con GamingBolt, Ward ha dichiarato di prevedere che entrambi i sistemi saranno rivelati all'E3 2020.Ward dice che c'è la ...

PS5 e Xbox Scarlett : Dal disco alla cartuccia secondo Hellpoint : Nel corso dell’anno verranno ufficialmente annunciate le console di nuova generazione di Microsoft e Sony, con lancio secondo alcuni previsto per il 2020 inoltrato, ci stiamo naturalmente riferendo a PS5 e Xbox Scarlett o Anaconda. La nuova generazione di console torna alle cartucce Dopo la decisione di Nintendo di passare dal disco alla cartuccia, anche la concorrenza potrebbe attuare una mossa simile, o almeno questo è ...

Mat Piscatella : PS5 e la prossima Xbox arriveranno nel 2020 e abbandoneranno il "tradizionale modello generazionale" : Si continua a parlare moltissimo della prossima generazione di console. Qualunque cosa abbiano in serbo Microsoft e Sony, sappiamo che PlayStation 5 e Xbox Scarlett stanno arrivando, ma non sappiamo quando. Molti report hanno suggerito un reveal nel 2019 / inizio 2020, anche se per il momento non è stato confermato nulla. Detto questo, un famoso analista ha condiviso le sue previsioni, affermando anche che, con PS5 e Xbox Scarlett, cambierà il ...

Uscita PS5 e Xbox Scarlett - fino a 12 GB di RAM? Novità sulle caratteristiche : Il 2019 potrebbe rappresentare l'ultimo grande anno di PS4 e Xbox One. Probabilmente Sony e Microsoft riveleranno nel corso del 2019 le nuove console, PS5 e quella che per ora viene chiamata Xbox Scarlett. In particolare secondo il mitico analista Michael Pachter le due console saranno annunciate entro la fine del 2019l con l'Uscita fissata nel 2020. Ecco cosa ha detto: Penso che sarà più interessante vedere cosa succederà alle console attuali. ...

PS5 e la prossima Xbox avranno 8-12 GB di RAM - 8 GB di VRAM e Ryzen 2600 : Con il 2019 che potrebbe essere l'ultimo anno di PS4 e Xbox One e il reveal di PS5 e della prossima Xbox che potrebbero avvenire relativamente a breve, è partito il treno delle indiscrezioni e delle supposizioni più o meno fondate. Negli ultimi giorni sono soprattutto le parole dell'ex Ubisoft e Activision e attuale technical director di Cradle Games, Marc-André Jutras, ad attirare le attenzioni di molti.Il veterano dell'industria che ...

Michael Pachter : "PS5 e Xbox Scarlett nel 2021? Non penso proprio" : Mentre ci avviciniamo rapidamente alla fine dell'attuale generazione di console, le previsioni su PS5 e Xbox Scarlett sono ormai quotidiane e nessun analista rinuncia a dire la sua sui vari argomenti che orbitano attorno alle nuove piattaforme di Sony e Microsoft.In una chiacchierata con Gaming Bolt, il noto analista Michael Pachter ha potuto discutere delle più comuni previsioni sulla finestra di lancio di entrambe le console, che qualcuno ...

Xbox Scarlett e PS5 usciranno nel 2020 secondo Michael Pachter : Il noto analista “Michael Pachter” torna a parlare delle future console di Microsoft e Sony e della loro possibile uscita, fissata secondo Pachter per il 2020 con presentazione prevista entro la fine del 2019. Michael Pachter: Le nuove console usciranno entro il 2020 Il noto analista ha dichiarato: Penso che sarà più interessante vedere cosa succederà alle console attuali. Microsoft ridusse drasticamente la ...

PS5 e la futura Xbox saranno retrocompatibili? Secondo un ex Activision e Ubisoft è molto probabile : Quale importanza assumerà la retrocompatibilità delle console, in un momento in cui il vociferare sulla data di uscita delle nuove macchine targate Sony e Microsoft comincia a farsi sempre più fitto? La possibilità di usufruire della propria libreria di vecchi titoli sarà un fattore chiave per il successo della nuova generazione di console? Dice la sua sulla questione Marc-André Jutras, sviluppatore che ha a lungo militato nelle fila di ...