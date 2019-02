Olimpiadi Tokyo 2020 | la splendida iniziativa del Giappone | le medaglie saranno

Le medaglie delle Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno prodotte solo con materiale riciclato : Gli organizzatori delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 hanno detto che riusciranno a produrre tutte le medaglie d’oro, di argento e di bronzo con materiale recuperato da vecchi smartphone e altri oggetti elettronici. Il progetto era stato annunciato

Olimpiadi Tokyo 2020 - Tania Cagnotto ha un chiodo fisso : “mi alleno come una pazza per esserci” : Olimpiadi Tokyo 2020, Tania Cagnotto dopo la maternità sta lavorando alacremente al ritorno sul trampolino ad altissimo livello “Mi alleno tre volte alla settimana, ma non faccio il doppio turno mattina e pomeriggio. Anche se a breve dovrò aumentare a quattro mattine. Sono decisa a qualificarmi ai Giochi di Tokyo 2020 e il mio preparatore atletico dice che sono già rientrata in forma perfetta“. Tania Cagnotto, in vacanza a ...

Pallavolo - le Nazionali giocheranno due tornei di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo : Qualificazione Olimpica Intercontinentale in programma per le Nazionali italiane di Pallavolo di Davide Mazzanti e Blengini La Fivb ha assegnato alla Fipav l’organizzazione di due dei dodici tornei di Qualificazione Olimpica Intercontinentale in programma ad agosto, prima chance per accedere ai Giochi di Tokyo 2020. Si comincerà con il torneo femminile in programma a Catania dal 2 al 4 agosto quando le vicecampionesse mondiali di ...

Volley - Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020 : le date del torneo preolimpico e le avversarie dell’Italia. Programma - orari e tv : L’Italia affronterà Serbia, Australia e Camerun nel torneo di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale di Volley maschile scenderà in campo al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto per affrontare le tre avversarie, solo la vincitrice del raggruppamento staccherà il pass per la rassegna a cinque cerchi mentre le altre saranno rinviate ai tornei continentali di gennaio 2020. Si preannuncia un fine settimana da ...

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : definite le sedi dei tornei di qualificazione. L’Italia giocherà a Bari e Catania! : Sono state ufficializzate le sedi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley. Gli uomini saranno impegnati in sei differenti località nel weekend del 9-11 agosto, le donne andranno invece in scena in sei Paesi diversi nel fine settimana del 2-4 agosto. Per ogni sesso sono previste sei Pool formate da quattro squadre ciascuna che si affronteranno tra loro una sola volta, la vincitrice di ogni girone ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : scelti gli attrezzi per Tokyo. Torna la Senoh - spazio alla Spieth. Che novità per gli atleti : Sono stati ufficialmente comunicati gli attrezzi che saranno protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a un anno e mezzo dalla rassegna a cinque cerchi la FIG ha assegnato gli appalti per le forniture delle attrezzature che verranno utilizzate durante i Giochi. Non mancano le sorprese: riTorna in scena la Senoh, marca giapponese che non avevamo praticamente mai visto nelle ultime stagioni ma che è molto utilizzata sul suo nazionale; Gymnova ...

Surf - Leonardo Fioravanti : “Penso spesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Voglio rappresentare l’Italia in quel contesto” : Leonardo Fioravanti e il sogno olimpico sono due aspetti strettamente legati. Il 21enne Surfista laziale, dopo una lunga ricorsa nel circuito delle Qualifying Series 2018, è riuscito ad ottenere la tanto agognata qualificazione al WSL World Tour 2019. Decisivi per lui i piazzamenti nelle tappe ad Ericeira (Portogallo), le semifinali ad Haleiwa (Hawaii) e soprattutto la vittoria in Martinica. Ora il target per il nativo di Cerveteri è quello di ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - Gregorio Paltrinieri possibile portabandiera italiano : Gregorio Paltrinieri potrebbe essere il portabandiera azzurro alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, conferme anche da parte di Malagò “Quello di Gregorio Paltrinieri è un ottimo perché ha vinto l’oro a Rio, è campione del mondo in carica ma mi sembra sia un po’ prematuro parlarne ora“. Così, ai microfoni di Radio anch’io sport su Radio1 Rai, il parere del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - gli organizzatori ufficializzano il budget : i Giochi costeranno 12.6 miliardi di dollari : I costi sono quasi raddoppiati da quando Tokyo si è aggiudicata i Giochi nel 2013 Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno reso noto il budget aggiornato insieme a quello dei funzionari della città e del governo giapponese, mantenendo i costi per la gestione dei Giochi a 600 miliardi di yen (5,6 miliardi di dollari). Il bilancio olimpico complessivo rimane di circa 12,6 miliardi di dollari, con 7 miliardi di dollari ...

Marta - una vita in bicicletta sognando le Olimpiadi di Tokyo : Non so se mia figlia deciderà di diventare una sportiva, ma da mamma e da donna mi auguro che qualora dovesse farlo potrà farlo in un mondo con regole uguali per tutti senza discriminazioni tra ...

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020. Davide Cassani : “Percorso duro - Mikuni farà selezione. La salitella finale…” : Davide Cassani ha effettuato la ricognizione del percorso della prova in linea valida per le Olimpiadi di Tokyo 2020: mancano meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi, il CT della Nazionale Italiana è andato a visionare in prima persona il tracciato che già da un primo sguardo sembrava parecchio duro considerando anche i 4000 metri di dislivello. Il romagnolo ha confermato le sensazioni della vigilia e ha rilasciato un’analisi a ...

Baseball - Qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : il torneo si giocherà in Italia? Le date e la formula - gli azzurri sperano : Sono emerse grandi novità in merito al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Baseball. La manifestazione potrebbe giocarsi in Italia dal 18 al 23 settembre 2019. Il comunicato arriva direttamente dal Parma Baseball 1949 che ha annunciato che lo Stadio Nino Cavalli della città ducale e lo Stadio Gianni Falchi di Bologna potrebbero ospitare l’evento più importante degli ultimi anni per quanto riguarda ...

Ciclismo su pista - Qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i ranking aggiornati. Azzurri ben piazzati con gli inseguimenti e nell’omnium : Continua il cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Ciclismo su pista. I ranking olimpici aggiornati dall’UCI tengono conto degli ultimi campionati continentali e delle prime tre prove della Coppa del Mondo 2018-2019. Andiamo quindi scoprire le graduatorie di tutte le specialità, concentrandoci sulla situazione dell’Italia. Inseguimento a squadre La specialità di punta dell’Italia, che al momento potrebbe schierare entrambi ...

Ciclismo - Cassani sul percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 : “Duro - ma ultimi 30 km senza grandi asperità” : Davide Cassani è in Giappone per visionare il percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed il il CT dell’Italia, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa olimpica: “Sarà una corsa particolare, dura e con un caldo atroce a causa dell’umidità“. Un viaggio importane per Cassani, che non ha solo visionato il percorso: “Dovevo studiare i percorsi, ma anche la logistica che sarà molto ...