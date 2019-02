Migranti : caso Aquarius - su Riesame Procura Catania ricorre in Cassazione (2) : (AdnKronos) - Per i giudici del Riesame di Catania, la "pluralità delle operazioni, e financo l'abitualità della condotta, non è però sufficiente a far ritenere integrato il reato contestato di traffico illecito di rifiuti essendo infatti necessario un quid pluris, consistente nell'allestimento di m

Caso Sea Watch - il Viminale : 'La Francia non vuole più i Migranti' : Sugli immigrati della Sea Watch la Francia cambia idea , non li vuole pi : Parigi ha fatto sapere al Viminale che prender solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici e ha ...

Parigi richiama il suo ambasciatore a Roma. Irritazione per il caso gilet gialli Tav - Migranti - deficit : otto mesi di scontri : Sale la tensione tra Parigi e Roma dopo le polemiche sul coinvolgimento del governo con i gilet gialli e sui controlli alle frontiere

Fico : “Salvare e far sbarcare subito i Migranti”. Sul caso Diciotti : “Per me direi sì a processo” : Il presidente della Camera Roberto Fico, ospite di Fabio Fazio, ha parlato di migranti e anche del caso Diciotti: “Le persone vanno sempre salvate, non ci possono essere dubbi rispetto a questo”. Sull'autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti: “Personalmente pregherei la Camera di dare l'autorizzazione”. La replica del vicepremier: “Dice no a tutto tranne ai migranti e ai processi”.Continua a leggere

Sea Watch - dal salvataggio dei Migranti allo sbarco : le tappe del caso : Sea Watch, dal salvataggio dei migranti allo sbarco: le tappe del caso La nave ha salvato 47 persone al largo della Libia il 19 gennaio ma per 12 giorni, tra scontri e polemiche, all’imbarcazione è stato impedito di attraccare. Dopo l’arrivo a Catania, a dare accoglienza sono Germania, Francia, Portogallo, Romania, Malta e ...

Caso Diciotti - il mancato sbarco dei 177 Migranti è costato 300mila euro allo Stato : Per i pm della Corte dei Conti del Lazio, che a settembre avevano aperto un fascicolo per appurare l'esistenza o meno di un danno erariale, la vicenda della nave Diciotti sarebbe costata allo Stato ben 300mila euro. Possibile: "Salvini ha in pratica pagato con i soldi pubblici un suo atto di propaganda".Continua a leggere

Migranti : Gruppo Zaia - su caso Sea Watch massimo sostegno a Salvini : Venezia, 28 gen. (AdnKronos) - “massimo sostegno al ministro dell’Interno Matteo Salvini per tutto il lavoro che sta facendo nel campo dell’immigrazione e la lotta che sta portando avanti contro i trafficanti di vite umane”. A dirlo è Alberto Villanova, Consigliere regionale del Gruppo Zaia Presiden

Sea Watch - scoppia il caso Prestigiacomo : attacchi dalla destra e insulti sessisti sui social per la solidarietà ai Migranti : 'L'ho fatto da ministra, da cittadina, da donna'. Così in un'intervista a Repubblica la parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo spiega la sua decisione di salire ieri, assieme a Nicola ...

Migranti : caso Sea watch - Martina arrivato al porto di Siracusa : Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - Il candidato alle primarie del Pd Maurizio Martina è arrivato al porto di Siracusa, dove è iniziata la staffetta con altri parlamentari del Pd per chiedere lo sbarco dei 47 Migranti a bordo della nave Sea watch 3. "Chi viola la legge è il Governo italiano", ha detto ar

Berlusconi e il caso Diciotti : «Su Salvini saremo garantisti ma non sono 47 Migranti il problema» : «Siamo garantisti e continuiamo ad esserlo». Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, all'Aquila per il 25esimo anniversario degli azzurri e per la campagna elettorale per le regionali del 10 febbraio ...

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch Presidio a Siracusa : «Fateli scendere» live Il caso Salvini e i tormenti dei 5 Stelle : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

Caso Sea Watch - Toninelli : 'I Migranti se li prenda l'Olanda' : 'Io fornisco anche un'alternativa: siccome sulla Sea Watch c'è una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per ...