Mario Draghi : cv - moglie - biografia e stipendio. Chi è l’economista : Mario Draghi: cv, moglie, biografia e stipendio. Chi è l’economista Chi è Mario Draghi e vita privata Mario Draghi nasce a Roma il 3 settembre 1947. Il papà, Carlo Draghi, originario di Padova, lavora in Banca d’Italia, all’IRI e alla Banca Nazionale del Lavoro. La mamma, invece, Gilda Mancini, è una farmacista di Monteverde, comune in provincia di Avellino. Mario Draghi è il primogenito: la sorella Andreina e il fratello Marcello seguiranno ...

Mario Draghi - perché sbaglia chi lo ringrazia di aver ‘salvato la nostra moneta’ : Il presidente della Commissione Affari Economici del Parlamento europeo, Roberto Gualtieri, qualche giorno fa ha consegnato una targa onorifica a Mario Draghi, governatore della Bce, asserendo, tra le altre cose, che quest’ultimo “è stato fondamentale per salvare la nostra valuta”. Gualtieri, ovviamente, parlava dell’euro e già qui ci sarebbe da discutere. In che senso “nostra”? L’unico motivo per cui tale moneta può definirsi ...

Citigroup prevede caduta del governo e spunta l'ipotesi Mario Draghi premier : Che Lega e Movimento Cinque Stelle siano destinati a vedere concludere anzitempo la propria comune esperienza di governo è un'opinione diffusa. E non solo tra le opposizioni, ma anche tra chi prova ad analizzare la situazione economico-politica del Paese. Lo ha fatto la più grande società di servizi finanziari che risponde al nome di Citigroup che ha raccontato come sia assai probabile che il periodo immediatamente successivo alle elezioni ...

Mario Draghi - laurea ad honorem a Bologna : Economista, accademico, banchiere e dirigente pubblico, Draghi si è laureato in economia all'Università Sapienza di Roma, e si è poi specializzato al Massachussetts Institute of Technology di Boston, ...

BCE - Mario Draghi prende tempo - … e fa bene - " Merian Global Investors : Meglio dunque risparmiare tali munizioni per i prossimi mesi, cruciali per l'economia Globale. TradinGo ! Il nuovo canale TELEGRAM gratuito con Opportunità di Trading e Analisi giornaliere offerte da ...

Mario Draghi "bacchetta" l'Italia : "Se il debito pubblico è troppo alto si perde sovranità popolare" : Al vertice di dicembre, i leader hanno rinnovato il loro impegno politico per rafforzare l'Unione economia e monetaria, se vogliamo realizzare appieno i benefici dell'euro, dobbiamo capitalizzare ...

Mario Draghi - il duro attacco : 'Debito troppo alto? Addio alla sovranità' : attacco al sovranismo, firmato Mario Draghi . Il monito del governatore della Bce è chiarissimo: ' Un Paese perde sovranità quando il debito è troppo alto ', perché arrivati a quel punto ' sono i ...

Mario Draghi : "Normale che i politici europei ci critichino. Ed è normale che noi non ascoltiamo" : "Ricordo che in alcune occasioni ci sono stati diversi governi che hanno attaccato la supervisione (della Bce), in alcuni casi la politica monetaria è stata criticata da politici di spicco. E' comprensibile che ci siano politici che protestano quando le cose non vanno bene, ma è anche comprensibile che la Bce non li ascolti". Lo ha dichiarato il Governatore della Bce Mario Draghi rispondendo a una domanda sulle critiche mosse da ...

Mario Draghi eurosovranista. Discorso all'Europarlamento : "Sfide globali vanno affrontate insieme" : Venti anni di euro, "la più tangibile rappresentazione dell'integrazione europea" per i cittadini dell'Ue. Mario Draghi celebra l'anniversario davanti all'Europarlamento di Strasburgo, ma chiede di più ai singoli Stati sul fronte dell'integrazione, perché "insieme siamo più forti"."In alcuni Paesi non tutti i benefici dell'euro sono stati compresi in pieno. In parte, ciò si deve al fatto che riforme a livello ...

Mario Draghi al Parlamento Europeo - LA DIRETTA : Sono previsti oggi al Parlamento Europeo a Strasburgo due appuntamenti per il presidente della Bce, Mario Draghi. Alle ore 11:30 prenderà parte alla sessione plenaria per il 20 esimo anniversario ...

Mario Draghi amico dell'Italia? Così ha aiutato le imprese estere : Ha un nome complicato, Corporate Sector Purchasing Program (CSPP), ed è il fratello minore del programma di acquisto di titoli di Stato della Bce, il più famoso Quantitative easing. E, almeno secondo Bloomberg, avrebbe avvantaggiato la Germania e la Francia. O meglio, le loro imprese: il Cspp infatt