L’Inter si sblocca | col Parma decide Lautaro

(Di domenica 10 febbraio 2019) Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo, batte il1-0 ma non puo' certo dire che la sua Inter sia finalmente guarita. Al Tardini arriva la prima vittoria del 2019, anche il primo gol, siglato daMartinez, ma i nerazzurri giocano davvero solo un tempo, il secondo, e sbagliano troppo. Non sipoi Icardi. Prosegue il suo momento senza reti, ma Spalletti almeno si puo' consolare con la rinascita di Nainggolan. Dal piede dell'ex romanista diverse conclusioni, buone giocate e soprattutto l'assist decisivo. Su tutti pero' c'e'Martinez. Il tecnico lo inserisce alla mezz'ora della ripresa per Joao Mario e lui subito va in rete e collezione diverse occasioni. Ilinvece fa bene ad inizio incontro e poi si spegne nel secondo tempo dove, praticamente, non da' piu' segni di se'. La grande reazione dimostrata con la Juventus nel finale di partita questa volta ...