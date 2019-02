La notte di Spalletti: “Ci sono in gioco le nostre carriere”

lanotiziasportiva

(Di sabato 9 febbraio 2019) Ladiè ladi chi sa che ci si gioca tanto, praticamente tutto: «È lecito che adesso ogni cosa possa essere messa in discussione, perché senza i risultati i discorsi stanno a zero. Sappiamo che in ballo cile sorti dell’Inter ma anche quelle dellecarriere».Tre partite di campionato senza vittorie e senza gol, le inseguitrici che si fanno sotto (Roma e Lazioa 2 punti), l’ombra di Conte che si allunga dietro il futuro dell’allenatore toscano. Dopo tre settimane da incubo (in cui c’è stata anche l’eliminazione in Coppa Italia) l’Inter comincia oggi a Parma un nuovo campionato: è costretta a farlo dopo aver lasciato per strada molte certezze.La necessità di fare risultatiSedici partite per confermarsi ad altezza Champions, ma la necessità immediata è un’altra: fare risultato per spingere via i nuvoloni ed evitare la tempesta che travolgerebbe ...