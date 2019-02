Zidane-Juventus | arriva una nuova conferma | occhio alla condizione!

Edoardo Mecca - ESCLUSIVA al noto comico e imitatore : "Se venisse Zidane alla Juventus…" : Detto questo per vincere la Champions League ci vuole anche un pizzico di fortuna e nessun giocatore, nemmeno il più forte del mondo, può vincerla da solo senza il supporto di tutta la rosa. Può ...

Calciomercato Juventus - a luglio potrebbero arrivare Zidane e Verratti (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", la permanenza a Torino di Massimiliano Allegri non sarebbe così sicura. Nel caso in cui il club bianconero dovesse vincere la Champions League, infatti, l'allenatore toscano potrebbe essere sostituito. Sempre stando a quanto scrive "Don Balon", la prima scelta della Juventus per ...

Calciomercato Juventus - Allegri potrebbe lasciare la guida al posto di Zidane (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto scrive il noto quotidiano iberico "Don Balon", infatti, Massimiliano Allegri potrebbe chiudere la sua avventura alla Juventus al termine della stagione. Il suo posto potrebbe essere preso da Zinedine Zidane, uomo indissolubilmente legato al club bianconero, con il quale è diventato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Secondo ...

Juventus - se parte Allegri è pronto il piano B : Zinedine Zidane : Pazza idea, ma fino a un certo punto. In casa Juventus tutto va secondo copione. Ma la dirigenza bianconera non può permettersi di cullarsi sugli allori. Il calciomercato impazza e al centro di voci, ...

Juventus - Zidane è l'alternativa se qualcosa va storto : TORINO - Sì, esiste un piano B. Non potrebbe essere altrimenti in una grande squadra ed è così anche alla Juventus, dove sono convinti che Allegri rimarrà ancora a lungo in panchina, ma hanno, nel ...

Calciomercato Juventus - Allegri potrebbe lasciare : Agnelli vorrebbe Zidane (RUMORS) : La Juventus ha disputato un girone di andata praticamente perfetto, non solo grazie a Cristiano Ronaldo, da molti esperti catalogato come il 'colpo del Secolo, ma anche grazie all'ottimo lavoro di Massimiliano Allegri. Sarebbe, infatti, un errore dimenticare il valore aggiunto del tecnico toscano, che sta facendo veramente qualcosa di straordinario, utilizzando moduli diversi, ma continuando comunque a vincere sia in Italia che in Europa. Nel ...

Juventus - Allegri vince più di Pep - Zidane e Mou. Ma nel 2019 si gioca tutto : La reputazione degli allenatori è un palloncino libero nell'aria: vola in alto, si abbassa a sorpresa, poi torna a salire secondo le correnti di pensiero o i risultati. Il concetto per Massimiliano ...