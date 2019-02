Sub20 | l' Argentina piega l' Uruguay e vede il titolo

Sub20 - l'Argentina torna a sognare. Dramma Seleçao - Schiappacasse super! : Tre reti da centravanti di razza e un successo che può significare la svolta per la giovane Argentina di Batista. Così si è presentato Adolfo Gaich, il colosso di 190 cm che ha dato spettacolo questa ...

Sub20 - Maroni rilancia l'Argentina. A Rio i sorteggi della Coppa America : Notte da eroe per il 'pibe' Gonzalo Maroni, protagonista inatteso che rilancia i sogni dell'Argentina nel SudAmericano Sub20. Il 19enne trequartista ha deciso la delicata sfida contro i campioni in ...