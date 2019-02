Sardegna | continua la protesta dei pastori per il prezzo del latte

Blastingnews

: Amo i ritratti, i bambini che corrono felici e divertiti, gli abbracci forti. Amo vedere il mare e la terra della m… - valeriamameli : Amo i ritratti, i bambini che corrono felici e divertiti, gli abbracci forti. Amo vedere il mare e la terra della m… - LeonardoAlagon : La soluzione secondo questo genio è il latte in polvere ovino da trasformare in Cina. La logica coloniale continua.… - FrancescoHagus : Il giro della Sardegna continua. #tuttaunaltrastoria -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Da diversi giorni inè iniziata unacontro le industrie che pagano ilmunto daia soli 55 centesimi al litro, prezzi assolutamente troppo bassi per gli allevatori che non ci stanno e che stanno facendo valere i propri diritti. Lazia è uno dei settori economici principali di quest'isola e iche, ogni mattina si alzano all'alba per mungere il proprio bestiame e tornano a casa stremati alla sera, non ci stanno a essere sottopagati. Lo scopo è quello di far capire alle industrie che senza la materia prima, le loro macchine non possono lavorare e che senza ilamuore.Litri dibuttati, è questa la rivolta Il gesto estremo deisardi è stato quello di buttare il, frutto della fatica e del lavoro di queste persone che, colte dalla disperazione, sono arrivate a fare un gesto così forte per sensibilizzare gli ...