L' oroscopo dell' 11 febbraio su lavoro e affari | Ariete perseverante | Toro distratto

oroscopo della Vergine fino al 17 febbraio : imparate ad ascoltare gli altri : La settimana che inizia il prossimo 11 febbraio sarà piuttosto complessa, per le persone nate sotto il segno della Vergine. I contrasti con le persone che frequentate abitualmente non mancheranno. Cercate sempre di imporre le vostre idee e punti di vista particolari, ma a volte è opportuno fare un passo indietro e ascoltare gli altri. Non siate quindi presuntuosi, perché c'è sempre da imparare, anche nel periodo dall'11 al 17 febbraio. Le stelle ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 10 febbraio : Gemelli euforico - Toro intuitivo : I transiti planetari fanno 'scintille' nella giornata di domenica 10 febbraio per creare una sintonia nelle relazioni amorose a due. L'oroscopo dell'amore di coppia sottolinea con una polvere stellare i battiti dei cuori innamorati, correggendo alcuni attriti e indicando la via giusta che porta alla felicità. Analizziamo le previsioni astrali dedicate alle coppie, escogitando i modi giusti per superare gli ostacoli e giungere la piena ...

Paolo Fox - oroscopo dell’8 febbraio : le previsioni di domani : oroscopo Paolo Fox di domani: le stelle dell’8 febbraio Anche per ciò che riguarda l’8 febbraio Paolo Fox ha svelato l’oroscopo di domani segno per segno partendo dai primi tre. ARIETE: la Luna sarà dissonante mentre Venere e Saturno saranno piuttosto complessi da affrontare. Il consiglio è quello di prestare cautela nei rapporti interpersonali. Ancora tensioni per ciò che concerne la sfera sentimentale. TORO: desiderano ...

oroscopo dell'amore single - 9 febbraio : Ariete arrabbiato - Acquario felice : Un altro appuntamento dedicato a desideri e conquiste amorose dei cuori solitari, analizzati nell'Oroscopo dell'amore single di sabato 9 febbraio. Approfondendo nel dettaglio le effemeridi di sabato, i segni zodiacali incontreranno l'amore? I transiti planetari sono ricchi di mistero e spingono i protagonisti dello Zodiaco ad avere una maggiore percezione delle proprie emozioni. Venere dal domicilio del Capricorno esorta ciascun single a vivere ...

L'oroscopo dell'amore single - 6 febbraio : Gemelli al top - malumore per Scorpione : I transiti planetari nella giornata di mercoledì 6 febbraio adottano uno spirito zen per illuminare i segni dello Zodiaco, proponendo cambiamenti che spesso facilitano l'inizio di nuove relazioni amorose. Le previsioni astrologiche dedicate ai cuori solitari spesso supportano gli stati d'animo dei single, ansiosi di novità amorose o speranzosi di migliorare il presente ritrovando l'amore. Ecco cosa ci svelano gli astri nelL'oroscopo dell'amore ...

oroscopo di domani 6 febbraio : l'Astro della Terra 'bacia' l'Ariete - torelli stabili : L'Oroscopo di domani 6 febbraio è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In ballo quest'oggi c'è la giornata di mercoledì, importante giro di boa di metà settimana: curiosi di mettere in luce quali sono i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Certi della risposta affermativa diciamo subito che a portare fiducia in campo sentimentale, soprattutto a coloro con situazioni "difficili" come anche a quelli con relazioni parentali o ...

San Valentino - oroscopo Paolo Fox : anticipazioni delle previsioni : Oroscopo San Valentino 2019 di Paolo Fox: le previsioni per la festa degli innamorati Mancano poco meno di due settimane alla festa degli innamorati 2019 e, in attesa di scoprire le previsioni dell’Oroscopo del 14 febbraio che Paolo Fox svelerà quel giorno stesso in diretta a I Fatti Vostri, riveliamo alcune piccole anticipazioni generali sullo zodiaco di Paolo Fox di San Valentino 2019, tratte dalle previsioni di tutto l’anno ...

L'oroscopo dell'amore di coppia 5 febbraio : Leone fortunato - Bilancia caotico : Un altro appuntamento astrale punta un riflettore luccicante sulle relazioni a due, illuminando i segni dello Zodiaco e le loro questioni di cuore nella giornata di martedì. Il Sole è giunto nel domicilio dell'Acquario e si congiunge alla Luna e a Mercurio. L'astro solare, con i suoi raggi potenti e con il suo egocentrismo, brucia l'intelligenza e la sensibilità percettiva dei sentimenti. Se questo transito planetario per l'Acquario fa viaggiare ...

oroscopo della settimana dal 4 al 10 febbraio : miglioramenti lavorativi per il Leone : Inizia la prima settimana del mese di febbraio. Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali per le giornate comprese tra lunedì 4 e domenica 10 febbraio 2019. Di seguito l'Oroscopo con i sentimenti, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: questa settimana non sarà semplice da gestire per il segno, evitate di fare troppe cose contemporaneamente. Cercate di essere prudenti soprattutto nella prima parte del periodo. In amore, è ...

oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 4 al 10 febbraio 2019 : La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana annunciata da Paolo Fox durante il programma di Raidue...

oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 4 al 10 febbraio 2019 : La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana annunciata da Paolo Fox durante il programma di Raidue...

oroscopo San Valentino 2019 Branko : anticipazioni delle previsioni : Branko, Oroscopo di San Valentino: anticipazioni sulle previsioni del 14 febbraio 2019 Mancano meno di due settimane all’arrivo di San Valentino 2019, festa degli innamorati, perciò sveliamo già alcune anticipazioni delle previsioni dell’Oroscopo di Branko del 14 febbraio, tratte dal libro dell’astrologo sullo zodiaco di tutto l’anno (“Branko 2019 – Calendario Astrologico”). Secondo le previsioni ...

L'oroscopo dell'amore single - 3 febbraio : opportunità per Leone - Toro impaziente : L'oroscopo dell'amore single regala buoni riscontri per i sentimenti dei cuori solitari, a patto che quest'ultimi vivano le opportunità amorose con innovazione e determinazione. Analizziamo le previsioni astrologiche e l'andamento amoroso di ciascun segno dello Zodiaco, puntando sulle novità sentimentali in serbo per i cuori solitari nella giornata di domenica 3 febbraio. L'amore single e le previsioni astrologiche dall'Ariete alla ...

Branko della settimana : oroscopo dal 4 all’8 febbraio 2019 : oroscopo: previsioni settimanali di Branko da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019 E’ iniziato febbraio 2019 e, come sempre, sveliamo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’oroscopo di Branko della settimana prossima (4-8 febbraio) tratte dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, che il re delle stelle ha pubblicato qualche tempo fa, contenente tutte le previsioni dell’anno. Noi riportiamo ovviamente ...