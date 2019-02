La Giunta Raggi perde un altro assessore | lascia Pinuccia Montanari

Roma - la Giunta Raggi perde un pezzo : lascia l'assessore all'Ambiente : l'assessore all'Ambiente con delega ai rifiuti del Comune di Roma , Pinuccia Montanari, si è dimessa dopo che la giunta ha bocciato il bilancio 2017 dell'Ama (azienda dei rifiuti della Capitale). l'assessore era contraria alla bocciatura. In una nota l'assessore ha spiegato la propria decisione: "A seguito dell'approvazione della delibera, con il mio voto contrario, in cui la giunta ha deciso di bocciare il progetto di bilancio di Ama relativo ...

Rifiuti. De Priamo (FDI) : la Giunta Raggi sta portando Roma al disastro : “Le dimissioni dell’assessore Montanari confermano quanto sosteniamo da tempo ovvero che la Giunta Raggi è completamente allo sbando e sui rifiuti sta portando Roma al disastro e che avevamo fatto bene a presentare la mozione di sfiducia alla Montanari respinta dalla maggioranza”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo , capogruppo di Fdi in Campidoglio. “La Montanari doveva essere dimissionata da tempo ...

Taranto - muore di cancro a 26 anni : nella bara la pergamena della laurea mai ragGiunta : Non è riuscito a festeggiare la tanto agognata laurea, e tutto questo a causa del cancro che non gli ha lasciato scampo dopo averci combattutto per diverso tempo in un letto d'ospedale. La triste vicenda si è verificata a Palagiano, in provincia di Taranto, dove il ventiseienne Domenico Palmisano è deceduto nei giorni scorsi. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, l'ultimo esame della facoltà di informatica lo aveva fatto nel ...