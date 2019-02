Gli Ex-Otago a Sanremo | il duetto con Jack Savoretti e l’album Corochinato intervista

Gli Ex Otago al cinema omaggiano le vittime del ponte Morandi con “Siamo come Genova” : Dopo l’anteprima nazionale del 2 febbraio al Seeyousound di Torino e a pochi giorni dalla 69° edizione del Festival di Sanremo a cui parteciperanno con il brano Solo una canzone, gli Ex-Otago arrivano al cinema dal 18 al 20 febbraio con il documentario EX-Otago – SIAMO come GENOVA diretto da Paolo Santamaria, un viaggio che ci porta alla scoperta della band, tra le prOtagoniste del prossimo Festival di Sanremo, raccontandone la storia, le ...

Ex-Otago : un abbraccio perché c’è bisogno di accoGliere : L'articolo Ex-Otago: un abbraccio perché c’è bisogno di accogliere proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Chi sono Gli Ex-Otago - e perché si chiamano così : sono un gruppo di Genova, che esiste già da parecchi anni e si è fatto vedere in giro: stasera duetteranno con Jack Savoretti

La musica del futuro secondo Gli Ex-Otago : “Si torna allo strumento analogico” : In occasione della 69esima edizione del festival della canzone italiana di Sanremo, abbiamo intervistato all’interno di Casa Siae alcuni artisti che hanno partecipato al Festival. Ci siamo fatti raccontare come immaginano il futuro della musica da più punti di vista che lo influenzano in un’epoca in continua evoluzione dove tecnologia e social la modificano in continuazione. I primi ospiti sono gli Ex-Otago, band partita ...

Sanremo 2019 - ecco chi abbraccia tra il pubblico Maurizio Carucci deGli Ex-Otago : Tra i nomi in gara sono forse i meno 'famosi', ma gli Ex-Otago hanno iniziato a farsi conoscere al grande pubblico del Festival di Sanremo.Sui social ha fatto colpo soprattutto Maurizio Carucci, 38enne cantante ligure che ad ogni esibizione abbraccia una donna del pubblico. Che possa essere la sua fidanzata? Assolutamente no, visto e considerato che la ragazza in questione è cambiata, tra la puntata di martedì e quella di ieri sera. A ...

Ex-Otago - Motta e The Zen Circus al Festival di Sanremo - l’indie rock entra ancora nelle case deGli italiani : Definire l'indie è spesso imbarazzante, perché siamo ben lontani dalla circoscrizione di un genere musicale: Ex-Otago, Motta e The Zen Circus al Festival di Sanremo potrebbero creare un ossimoro. Chiunque abbia a che fare con l'indie odia parlare di stile musicale, perché quella parola racchiude un'attitudine rispetto all'industria discografica, rispetto al mainstream e rispetto a qualunque cosa che sia il già sentito, il già visto e il già ...

Solo una canzone : testo e significato deGli Ex Otago a Sanremo 2019 : Solo una canzone: testo e significato degli Ex Otago a Sanremo 2019 testo e significato Solo una canzone degli Ex Otago Gli Ex-Otago sono un gruppo musicale nato a Genova. Inizialmente la band era formata da Solo tre persone ovvero Maurizio Carucci, la voce, Simone Bertuccini, alla chitarra elettrica e Alberto Argentesi, il tastierista e bassista. Dal 2004 al 2008 entra a far parte della band anche Simone Fallani, il batterista. Dopo varie ...

Sanremo 2019 - canzoni : il testo di «Solo una canzone» deGli Ex-Otago : Ex Otago Gli Ex-Otago partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Solo una Canzone. I cinque artisti, attraverso i versi della canzone, parleranno di un amore maturo che si è affievolito nel corso del tempo e di come lo stesso si possa coltivare per continuare ad essere felici al fianco della persona che si ama. canzoni Sanremo 2019: il testo di Solo una canzone – Ex Otago Solo una canzone di M. Carucci- S. ...

Solo una canzone : testo e significato deGli Ex Otago a Sanremo 2019 : Solo una canzone: testo e significato degli Ex Otago a Sanremo 2019 Gli Ex-Otago sono un gruppo musicale nato a Genova. Inizialmente la band era formata da Solo tre persone ovvero Maurizio Carucci, la voce, Simone Bertuccini, alla chitarra elettrica e Alberto Argentesi, il tastierista e bassista. Dal 2004 al 2008 entra a far parte della band anche Simone Fallani, il batterista. Dopo varie modifiche oggi è composta da cinque membri: vi sono i ...

