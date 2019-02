Digitalizzazione e automazione per l‘edilizia sostenibile | presto sarà l’auto a dare

meteoweb.eu

: RT @ConfindustriaL: Oggi con il blog 'Esperienze 4.0' scopriamo come la FAE, azienda leader nell’automazione industriale, sta realizzando u… - klasalv_cla : RT @ConfindustriaL: Oggi con il blog 'Esperienze 4.0' scopriamo come la FAE, azienda leader nell’automazione industriale, sta realizzando u… - adiconsum : RT @maurovergari: Adiconsum al convegno Coordinamento FREE “Digitalizzazione ed automazione per l’edilizia sostenibile' - partecipando a L… - maurovergari : Adiconsum al convegno Coordinamento FREE “Digitalizzazione ed automazione per l’edilizia sostenibile' - partecipan… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Le nostre case – non solo quelle nuove – diventerannoedifici sostenibili, capaci non solo di consumare meno energia, ma anche di riceverla dalle auto elettriche e di scambiarla con altri edifici pubblici e privati. Le innovazioni, già presenti sul mercato o in altre in fase sperimentale, sono state al centro del seminario “per l’edilizia: dalla progettazione alla gestione dell’edificio“, organizzato oggi dal Coordinamento FREE a Legno&Edilizia, mostra internazionale sull’impiego del legno nell’edilizia in svolgimento fino al 10 febbraio alla Fiera di Verona.Gianni Silvestrini direttore della rivista il Pianeta terra, ha ricordato che nel 2017rità per l’Energia ha proposto le reti di quartiere, con la realizzazione di scambi energetici che vedranno protagonisti più edifici e di cui probabilmente nel ...