Amazon | Woody Allen intenta causa e chiede 68 mln di dollari

Woody Allen ha fatto causa ad Amazon Studios per non aver distribuito il suo ultimo film : Il regista americano Woody Allen ha fatto causa ad Amazon Studios , la parte di Amazon che si occupa della produzione di film e serie tv, per non aver distribuito A Rainy Day in New York, il suo ultimo film . Allen sostiene che la

Woody Allen fa causa ad Amazon Studios per 68 milioni di dollari : Woody Allen fa causa ad Amazon Studios. E chiede 68 milioni di dollari per la violazione del contratto su quattro film, fra i quali quello per la distribuzione della sua ultima creazione ‘A Rainy Day in New York’ con Selena Gomez e Timothee Chalamet. Nell’azione legale deposita al Southern District di New York, il registra accusa Amazon di aver fatto nel giugno scorso un passo indietro sull’accordo raggiunto in precedenza ...