Sanremo | Pio e Amedeo sui migranti E Salvini risponde sui social

Sanremo - Pio e Amedeo rompono (finalmente) il ghiaccio : il monologo sui migranti : Il duo comico sdogana, tra le risate, la politica all'Ariston. E ridendo e scherzando le cantano meglio di Baglioni

Sanremo 2019 - diretta seconda serata : Ariston in piedi per cantare con Riccardo Cocciante. Risate con Pio e Amedeo : Solo dodici i cantanti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2019 che abbiamo seguito in diretta minuto per minuto su Leggo.it. L'altra metà domani eppure lo show si...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Pio e Amedeo scherzano anche con la politica : “Claudio ti vogliono boicottare” – FOTO e VIDEO : Ghemon convince, ma quando arriva Loredana Bertè sul palco non ce n’è per nessuno. E’ l’unica artista in gara ad aver ricevuto una standing ovation – più che meritata – da parte del pubblico in sala: ma riuscirà a conquistarsi almeno il podio? Intanto sui social divampa l’ironia: cosa conterrà la borsetta con cui si presenta sul palco? La risposta è semplice: il body pack degli ear monitor. Il ...

Chi sono Pio e Amedeo - i due comici che stasera saranno a Sanremo : Si esibiranno nella seconda serata del Festival, potreste averli già visti in un video di Fedez e J-Ax

Sanremo 2019 - la Hunziker sul palco con un abito “doppio” : via la gonna - il cambio è sorprendente : Dopo una gag abbastanza telefonata, fa il suo ingresso all’Ariston Michelle Hunziker, con un abito splendido. Stile molto diverso da quello scelto da Virginia Raffaele. Michelle “luccica”: gonna ampia, paillettes, capelli raccolti. A un tratto toglie la grande gonna e resta in pantalone (“mossa” fatta anche l’anno scorso). Principessa Michelle. L'articolo Sanremo 2019, la Hunziker sul palco con un abito ...

Sanremo 2019 - le pagelle di Giuseppe Candela : Raffaele deludente (ma da rivedere) - Bisio butti via il copione. Serata deludente : Il Festival delle polemiche ha finalmente preso il via, deludendo però al debutto. Il trio di conduttori, problemi tecnici, l’overdose di cantanti in gara, gli ospiti e molto altro. Le nostre pagelle televisive della prima Serata di Sanremo 2019: CLAUDIO BAGLIONI VOTO 6+ Il cantante romano questa volta sembra ancora più emozionato, quasi provato dalle numerose polemiche dei giorni scorsi. Quello del conduttore non è il suo ruolo, ...

Sanremo 2019 - lo sfogo di Rocco Papaleo : “Nel 2012 Belen Rodriguez mi parlò solo sul palco. Per fortuna c’era il copione” : “Conservo un bel ricordo di Gianni Morandi, un po’ meno con le donne, non so se si possa dire…”. Inizia così lo “sfogo” di Rocco Papaleo durante la conferenza stampa della 69esima edizione del Festival. “Belen mi parlava solo sul palco. Non ricordo che mi rivolse mai la parola fuori dal Festival” ha detto l’attore ricordando la sua esperienza di conduzione del 2012 accanto alla showgirl ...

Sanremo - Rocco Papaleo su Belen Rodriguez : 'Mi parlò solo sul palco perché era da copione' : A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2019, Rocco Papaleo si è tolto un sassolino dalla scarpa. Durante la conferenza stampa del 5 febbraio, il conduttore del DopoFestival ha punzecchiato a distanza una sua ex collega. Stiamo parlando di Belen Rodriguez che, a detta dell'artista lucano, non gli avrebbe mai rivolto la parola nell'edizione della kermesse che hanno condiviso (quella della famosa "farfallina", per intenderci), se non sul ...

Con il red carpet di Sanremo 2019 al via Festival con i 24 Campioni tra cappotti bon ton e mantelli da vampiro (foto) : Il red carpet di Sanremo 2019 dà ufficialmente avvio alla nuova edizione del Festival che per il secondo anno consecutivo conta sulla conduzione e direzione di Claudio Baglioni, con la collaborazione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Sono stati tutti i 24 Campioni a sfilare verso Corso Matteotti, sede del Teatro Ariston dove a partire dal 5 febbraio sarà ospitata la nuova edizione della kermesse che - per quest'anno - si libera della ...