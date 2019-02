Il programma della terza serata di Sanremo

Taranto Giornata mondiale della lingua greca : il programma completo : ...l Giornata mondiale della lingua greca mira a valorizzare i legami che ci uniscono alla cultura greca antica e ci rendono componente attiva di un'eredità di straordinario rilievo per tutto il mondo ...

Il programma della seconda serata di Sanremo : gli ospiti e i cantanti in gara : Le cose utili da sapere sulla scaletta della seconda serata del Festival, per chi non ama le sorprese

Si infiamma la corsa Champions : il programma della 23esima di A - spicca Fiorentina-Napoli : In un campionato dove la lotta al vertice sembra ormai decisa da tempo, nonostante la brutta frenata della Juve contro il Parma, diventa sempre più avvincente la lotta per gli ultimi due posti validi per l'ingresso in Champions League. Dopo la disastrosa prova di San Siro degli uomini di Spalletti infatti, l'Inter si trova ancora in terza posizione, ma con appena cinque punti di distacco sul quinto posto. Vediamo dunque cosa ci attende in questo ...

Il programma della seconda serata di Sanremo : Gli ospiti e i cantanti che si vedranno stasera sul palco del Festival, per chi non ama l'effetto sorpresa

Sanremo 2019 - il programma della seconda serata : Dodici i big che si esibiranno stasera. Tra gli ospiti Fiorella Mannoia, Cocciante, Mengoni e Pio&Amedeo. Torna la Hunzike...

Coppa Italia volley 2019 : programma - orario e tv della Final Four. Il tabellone delle semifinali : Nel weekend del 9-10 febbraio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2019 di volley maschile, l’Unipol Arena di Bologna ospiterà le fasi Finali del torneo. Le migliori quattro squadre del campionato si sono qualificate all’appuntamento e così in questo fine settimana si daranno battaglia per alzare al cielo il secondo trofeo della stagione: si preannuncia delle semiFinali molto equilibrate e spettacolari prima dello show ...

Sanremo 2019 - il programma della prima serata : Sul palco tutti i 24 big in gara. Tra gli ospiti Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Giorgia, Claudio Santamaria e il...

Serie C Girone A - arbitri e programma della 25/a giornata : Olbia e Cuneo in sfida : La 25ª giornata del Girone A di Serie C inizierà con l’anticipo di sabato 9 febbraio alle 20:45 Pontedera - Arezzo, un derby molto importante per la zona play-off. Domenica 10 febbraio si concluderà la sesta giornata di ritorno del campionato 2018/2019 con le rimanenti partite. Si comincerà alle 14:30 con la maggior parte degli incontri, per terminare con le ultime due gare alle 18:30: Piacenza - Albissola e Pisa - Pistoiese. Alle 14:30 di ...

Sanremo 2019. Martedì 5 febbraio. Il programma ufficiale della prima serata : l’ordine di uscita dei cantanti : Una maratona. Quasi cinque ore di spettacolo per ascoltare tutte le canzoni in gara nella prima serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo in programma questa sera al Teatro Ariston. Durante la conferenza stampa di presentazione è stato reso noto l’ordine di uscita sul palco dei cantanti in gara. Ad aprire il programma sarà Anna Tatangelo, a chiuderlo sarà Mahmood. La conclusione della serata è prevista attorno all’una e un ...

Sport Invernali - il programma della settimana : Wierer di scena a Canmore : Altra ricca settimana per gli appassionati di Sport Invernali. Il programma sarà dominato dai Mondiali di sci alpino di Are, ma anche il biathlon ritorna con la Coppa del Mondo con la tappa canadese di Canmore. Wierer e Vittozzi a caccia di punti importanti per la classifica generale. SCI ALPINO Lun. 04/02/19 - Mondiali - 1a prova DH femminile Are, Sve, - ore 12.30 Lun.

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata la prima prova della discesa maschile. Il caos voli intacca il programma : Come era preventivabile, la FIS ha deciso di cancellare la prima prova della discesa libera maschile valevole per i Mondiali di sci alpino di Are 2019, che sarebbe stata in programma nella giornata di domani alle ore 10.30. La decisione è stata presa per colpa del “caos voli” dovuto al maltempo che ha costretto numerosi atleti a gravi ritardi. Tra questi protagonisti, addirittura, diversi sono arrivati solamente nelle prime ore ...

Sport invernali - il calendario delle gare della settimana 4-10 febbraio. programma - orari e tv : Una settimana di Sport invernali molto importante sta per cominciare, quella che caratterizzerà i giorni che vanno dal 4 al 10 febbraio. Vi saranno i Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia) a farla da padroni oltre che quelli di snowboard a Park City (Stati Uniti) a tenere banco. Vedremo all’opera gli atleti a Canmore (Canada) nel biathlon in Coppa Del Mondo e andranno in scena i Mondiali 2019 su singole distanze nello speed skating ad ...